거지인 줄 알았는데, 집 3채에 운전기사 둔 사채업자 '충격'

기사입력 2026-01-26 10:11


거지인 줄 알았는데, 집 3채에 운전기사 둔 사채업자 '충격'
사진출처=타임스오브인디아 , SNS

[스포츠조선 장종호 기자] 수년간 거지로 지낸 남성이 사실은 여러 채의 집과 차량, 그리고 사업체까지 보유한 자산가로 밝혀져 충격을 주고 있다.

타임스오브인디아 등 현지 매체들에 따르면, 인도 마디아프라데시주 인도르 당국은 한 시장에서 신체장애인 망길랄(50)을 구조했다. 그는 한센병(나병)으로 손가락과 발가락을 잃어 걷지 못했으며 바퀴가 달린 작은 나무판자 위에 앉아 하루 종일 천천히 몸을 밀며 이동했다. 땅만 바라보며 앉아 있는 그의 모습은 사람들의 동정을 자극해 많은 이들이 주머니 속 동전을 꺼내게 만들었다.

하지만 당국의 조사 결과 망길랄은 걸인이 아니었다.

그는 하루에 2000루피(약 3만원)을 사람들로부터 받았으며, 시장 상인들에게 돈을 빌려주고 이자를 받는 사실상 '사채업자' 역할까지 하고 있었다.

추가 확인 과정에서 그는 무려 세 채의 집을 소유한 것으로 드러났다. 3층짜리 주택, 또 다른 주택 한 채, 그리고 정부 복지 프로그램을 통해 제공받은 아파트까지 갖고 있었다. 또한 삼륜차 2대를 빌려주고 임대 수익을 올리고 있었으며, 월급 1만 2000루피(약 19만원)를 주고 고용한 운전기사가 모는 자동차도 보유하고 있었다.

이에 망길랄은 "시장에 나가긴 하지만 내가 직접 구걸하는 것은 아니다. 사람들이 내 주머니에 돈을 넣거나 나무판자 위에 던져놓는 것뿐"이라고 해명했다. 조사 과정에서 그의 가족들 역시 구걸에 관여하고 있는 사실도 밝혀졌다.

망길랄은 구걸로 얻은 돈을 단순 생계가 아닌 투자 자금으로 활용해왔으며, 당국은 그의 은행 계좌를 확보해 돈의 흐름을 파악하고 있다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'이혼 3년 만에 열애' 강성연, 가족 사진 촬영자는 누구…네티즌 "남친 각"

2.

신민아, '신혼여행' 중 ♥김우빈 시점...남편 앞에서 더 예쁜 '새댁'

3.

김구라, 딸 月 180만원 영어 유치원 문제로 갈등..."내가 돈이 없냐"

4.

류시원 아내, 결혼 6년만에 대중 앞에 선 속사정..."남편을 왜 안 좋게 말하나"

5.

김태희 잇는 '서울대 여신' 등장...KBS 신입에 전현무도 감탄 '올리비아 핫세 닮은꼴'

연예 많이본뉴스
1.

'이혼 3년 만에 열애' 강성연, 가족 사진 촬영자는 누구…네티즌 "남친 각"

2.

신민아, '신혼여행' 중 ♥김우빈 시점...남편 앞에서 더 예쁜 '새댁'

3.

김구라, 딸 月 180만원 영어 유치원 문제로 갈등..."내가 돈이 없냐"

4.

류시원 아내, 결혼 6년만에 대중 앞에 선 속사정..."남편을 왜 안 좋게 말하나"

5.

김태희 잇는 '서울대 여신' 등장...KBS 신입에 전현무도 감탄 '올리비아 핫세 닮은꼴'

스포츠 많이본뉴스
1.

'인플루언서 아내와 SNS 불화' 롯데 정철원, 출국 인터뷰 고사 → 25일 스프링캠프 출발

2.

'사생활 이슈' 침묵 속에 캠프 떠난 정철원, 구단은 당혹 + 날벼락

3.

[속보]미쳤다! '한국 축구 초대형 경사' 차기 국대 9번 오현규, 韓 역대 16번째 프리미어리거? EPL 이적 예고..."영입 협상 진행 중"

4.

망했다! '韓 최고 재능' 이강인 진짜 어쩌나, '손흥민급 반전 이적' 실패→PSG 非주전 멤버 신세 유지..."ATM 접근 완전히 무산"

5.

'손흥민 버리고 메시한테 간다고?' AS만 받고 뒤통수 때린 SON 파트너, 이적 무산에 공개 불만→흥부듀오 붕괴 '위기'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.