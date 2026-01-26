코웨이, 홈 헬스케어 시장 정조준 "액티브 시니어 건강 챙긴다"

코웨이, 홈 헬스케어 시장 정조준 "액티브 시니어 건강 챙긴다"

코웨이가 홈 헬스케어 시장 공략에 나선다. 가정용 의료기기 브랜드 테라솔을 새롭게 선보였다. '테라솔'은 치유를 뜻하는 '테라피(Therapy)'와 해결책을 의미하는 '설루션(Solution)'의 합성어다. 최근 등산?골프?여행 등 활동적인 라이프스타일을 즐기는 중장년?액티브 시니어가 증가하는 점에 맞춰 기획됐다.

26일 코뤠이에 따르면 테라솔의 첫 번째 라인업으로 요실금 치료 의료기기 '테라솔 U'를 내세웠다. 가장 편안한 장소인 집에서 남들의 시선을 의식하지 않고 꾸준히 관리할 수 있는 최적의 설루션을 제안하기 위해서다. 요실금은 질환 특성상 병원 방문을 꺼리거나, 적절한 관리를 하지 못하고 질환을 방치하는 경우가 적지 않다.


'테라솔 U'는 꾸준히 실천하기 어려운 케겔 운동을 누구나 쉽게 할 수 있도록 '자동화'했다. 정확한 자극점을 찾기 힘들거나 시간적 여유가 부족한 이들도 하루 15분 착좌만으로 마치 케겔 운동과 같은 효과를 기대할 수 있는 게 코웨이의 설명이다. 식약처로부터 3등급 의료기기로 허가받아 안정성과 유효성도 인정받았다. 테라솔 U는 저주파 전기 자극이 요실금 관련 근육을 반복적으로 수축?이완시켜 증상을 개선하는 데 도움을 준다. 6개의 자극점과 3쌍의 채널 구조를 통해 골반저근과 엉덩이 등 부위에 풍부한 자극을 전달하며, 1단계부터 99단계까지 정밀하게 강도를 조절할 수 있다. 테라솔 U는 요실금 치료모드뿐만 아니라 근육통 완화를 위한 온열 기능도 갖췄다. 전원을 켜면 자동으로 예열되는 오토 히팅 기능을 탑재했으며, 최고 39℃까지 온도 설정이 가능하다.

디자인은 인체 공학을 바탕으로 이뤄졌다. 바디핏 디자인은 안정적인 착좌감을 제공한다. 히든&슬림 디자인의 전용 거치대는 보관과 충전을 한 번에 해결할 수 있다.

코웨이는 테라솔 U 출시를 기념해 2월 22일까지 '렌탈료 반값 할인 프로모션'을 진행 중이다. 테라솔 U 신규 렌탈 고객에게 6개월간 렌탈료 50% 할인 혜택을 제공해, 소비자들이 합리적인 비용으로 홈 헬스케어 설루션을 경험할 수 있도록 지원한다. 코웨이는 이번 테라솔 U를 시작으로 홈 헬스케어 제품을 지속 출시할 계획이다. 코웨이 관계자는 "테라솔 U는 집에서도 전문적인 헬스케어를 경험할 수 있도록 돕는 제품"이라며 "고객의 건강한 삶을 위한 가정용 의료기기 라인업을 지속적으로 확대해 홈 헬스케어 시장을 선도해 나갈 것"이라고 밝혔다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com

