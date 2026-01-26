진에어, 2026 진마켓 오픈…출발 임박·부가서비스 혜택도 마련

26일 진에어에 따르면 올해 초음 선보이는 진마켓에서는 다양한 할인 혜택이 제공된다. 우선 '얼리버드' 프로모션은 총 36개 국제선 노선을 대상으로 26일부터 29일까지 4일간 진행되며 탑승 기간은 3월 29일부터 10월 24일까지다.
진에어는 축적된 고객 경험 데이터를 바탕으로 고객 유입이 집중되는 오픈 첫날(26일) 판매 시점을 출·도착 공항별로 분산 운영한다. 부산 출·도착편 오전 10시, 인천 및 제주 출·도착편 오후 2시에 각각 오픈해 접속 혼잡을 완화할 계획이다.
주요 노선별 편도 총액 최저 운임은 인천-다카마쓰 5만3700원, 인천-오사카 5만8700원, 부산=후쿠오카 5만3700원, 부산-세부 6만9900원 등이며 진에어 단독 취항 노선인 인천발 이시가키지마, 미야코지마, 기타큐슈 노선도 프로모션에 포함됐다. 항공 총액 운임은 환율에 따른 공항세·유류할증료 등의 변동으로 예매 시점에 따라 변경될 수 있다. (노선별 상세 운임 및 유의 사항은 프로모션 페이지 참고)
얼리버드 특가 외에 '출발 임박'편 특가 운임도 함께 운영된다. 국내외 총 32개 노선 대상으로 26일부터 29일까지 동일하게 진행되며 탑승 기간은 1월 26일부터 3월 28일까지다. 할인율은 권역 별로 인천·부산발 동남아 및 괌 노선은 최대 20%, 인천·부산발 일본 노선 최대 10%, 인천·부산발 중국 및 몽골 노선 최대 10%, 국내 내륙·제주발 노선 5%다.
결제 수단 별 혜택도 마련했다. '삼성카드X진에어페이' 이용 시 최대 2만원 즉시 할인, 네이버페이로 결제 시 최대 1만5000포인트 적립, 카카오페이 결제 시 최대 1만2000원 즉시 할인 혜택을 제공한다. 이밖에 신규 회원 가입 쿠폰, 부가서비스 연계 모바일 앱 전용 쿠폰 등 다양한 혜택이 마련됐다. 1월 28일부터 1월 9일까지 카카오페이 결제 고객에게는 국제선 전노선 대상 수하물팩 균일가 1만원, 골프백 균일가 4만원의 혜택을 제공한다.
진에어는 "진마켓은 고객 경험 데이터 분석을 기반으로 접속 혼잡을 완화하고 구매 성공률을 높이기 위해 출·도착지 기준으로 판매 오픈 시점을 분산해 차별화한 것이 특징"이라고 밝혔다.