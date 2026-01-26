네이버, 전자문서로 건강검진표 발송...열람자 대상 Npay 추첨 이벤트 진행

네이버가 국민건강보험공단 전자문서의 '1차 발송자'로 1월 26일부터 '건강검진표 및 안내문'을 발송한다. '건강검진표 및 안내문'은 2026년 건강검진 대상자에게 발송되는 서식으로 나의 검진 정보와 암 검진, 대사증후군, 검진기관 등의 정보를 확인할 수 있다.
네이버는 네이버앱을 비롯해 지난 7월부터 공인전자문서중계자 최초로 PC, 모바일웹에서도 열람이 가능하도록 선택지를 넓혔다. 수신자는 이메일을 통해서도 PC에서 '건강검진표 및 안내문' 열람이 가능하다. TTS(Text-to-Speech) 기술을 활용해 전자문서 내용을 음성으로 전달해 고령층의 접근성도 높였다. 이용자들은 건강검진표 및 안내문 뿐만 아니라 대사증후군 안내문, 4대 사회보험 고지서, 지역가입자 자격 변동 안내문 등 약 350종이 넘는 다양한 서식을 네이버 전자문서로 열람할 수 있다. 네이버는 국민건강보험공단 전자문서 열람자 중 약 2만 명을 추첨해 Npay 포인트 최대 5만 원도 지급할 예정이다.
나윤재 네이버 리더는 "지난 5년간 약 700종 이상의 전자문서를 안전하게 발송해온 네이버는 올해도 3000만 명의 건강검진 대상자에게 편리한 전자문서 서비스를 제공한다"며 "꾸준히 제휴처를 늘리고, 기술력을 고도화해 종이 고지서를 대신해 탄소 배출 감축 등 ESG 실천에도 적극 나서겠다"고 말했다.