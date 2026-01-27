이찬원, 동아제약 판피린 모델 발탁…신규 광고 '온에어'
가수 이찬원이 동아제약 감기약 브랜드 판피린의 전속 모델로 발탁됐다.
이찬원은 뛰어난 기량과 재치 있는 입담으로 지난해 KBS 연예대상 '올해의 예능인상'을 수상하며 만능 엔터테이너로 자리매김했다. 판피린은 브랜드 신뢰도와 건강하고 밝은 이미지를 고려해 출시 이후 첫 남자 모델로 이찬원을 선택했으며, 향후 다양한 마케팅 활동을 전개할 계획이다.
신규 광고는 65년 동안 대한민국 감기를 책임져 온 판피린의 헤리티지와 주요 효능을 직관적으로 전달한다. 지난해 밤 전용 감기약인 '판피린 나이트액' 출시로 라인업을 확대한 판피린은 광고를 통해 낮에는 판피린큐, 밤에는 판피린 나이트액으로 온종일 감기 증상을 케어할 수 있다는 점을 강조한다.
새로운 광고 캠페인인 '엔딩'편은 판피린과 감기를 끝낸다(END)는 의미를 담았다. 이찬원은 트로트 메들리를 통해 코감기, 목감기, 기침감기의 상황별 모습을 보여주며 "감기엔 빠른엔딩"이라는 메시지로 판피린의 주요 효능을 전한다.
이찬원이 출연한 판피린 광고는 동아제약 공식 유튜브 채널과 TV 등을 통해 시청할 수 있으며, 후속편인 '뚝딱' 편도 곧 공개할 예정이다.
동아제약 관계자는 "판피린은 65년 동안 감기 증상 케어에만 집중해온 깊은 역사와 전통을 가진 브랜드로, 이찬원의 신뢰감 있고 건강한 이미지가 브랜드와 잘 맞아 모델로 선정했다"며 "신규 광고를 통해 판피린 인지도 강화에 나설 계획이다"고 말했다.
