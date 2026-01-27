달리는 차에서 떨어진 아기, 뒤차 몇 cm 앞두고 멈춰…어쩌다가?

기사입력 2026-01-27 10:33


달리는 차에서 떨어진 아기, 뒤차 몇 cm 앞두고 멈춰…어쩌다가?
사진출처=풀러턴 경찰

[스포츠조선 장종호 기자] 달리는 차에서 떨어진 아이가 뒤따르던 차량에 치일 뻔한 장면이 공개돼 충격을 주고 있다.

뉴욕포스트 등 미국 매체들에 따르면 지난 20일(현지시각) 오전 캘리포니아주 풀러턴의 한 도로 교차로에서 35세 여성 A가 운전하던 검은색 SUV 차량이 좌회전을 하던 중, 19개월 된 아이가 조수석 쪽 문을 통해 도로로 떨어졌다. 영상을 보면 뒤차는 불과 몇 cm를 앞두고 가까스로 멈춘 것으로 보인다. 이후 A는 급히 차에서 내려 아이를 붙잡는 모습이 포착됐다.

아이는 인근 병원으로 옮겨져 치료를 받았으며 다행히 큰 부상은 아닌 것으로 전해졌다.

사건 직후 경찰은 수사를 진행, A를 체포했다. 그녀는 현재 중범죄 아동학대 혐의로 기소된 상태다.

경찰 관계자는 "아이가 더 큰 부상을 입지 않아 다행"이라며 "부모들은 반드시 카시트를 사용하고 안전벨트 착용 의무를 지켜야 한다. 그래야 아이의 생명을 지킬 수 있다"고 강조했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

‘45세 노산’ 박은영 출산에 父 오열 "잘못될까봐 걱정 돼"(사랑꾼)

2.

쯔양, '13살' 아픈 팬 댓글 하나에 바로 달려갔다…'행운버거'로 5천만 원 기부

3.

박지윤·최동석, 오늘(27일) '쌍방 상간' 결판…법원 판단 나온다

4.

김영희, 母에 버림받았던 어린 시절 "시장 가자더니 두고 와, 계모라 확신" ('말자쇼')

5.

'김지연 파경' 정철원, 심경 공개 "양육권 가져올 것, 아빠로서 최선 다하겠다"

연예 많이본뉴스
1.

‘45세 노산’ 박은영 출산에 父 오열 "잘못될까봐 걱정 돼"(사랑꾼)

2.

쯔양, '13살' 아픈 팬 댓글 하나에 바로 달려갔다…'행운버거'로 5천만 원 기부

3.

박지윤·최동석, 오늘(27일) '쌍방 상간' 결판…법원 판단 나온다

4.

김영희, 母에 버림받았던 어린 시절 "시장 가자더니 두고 와, 계모라 확신" ('말자쇼')

5.

'김지연 파경' 정철원, 심경 공개 "양육권 가져올 것, 아빠로서 최선 다하겠다"

스포츠 많이본뉴스
1.

"이강인(토트넘, 24) 임대 이적!" 주가 폭등 미쳤다 '英 단독'→단칼에 거절당해…'손흥민 빈자리 메워줘'→"여름 이적시장 기회 있다"

2.

충격! "수비훈련 많이 했는데", 이정후 결국 중견수 떠난다...SF '수비달인' 외야수 296억에 영입

3.

'삼성 KS 영웅 → 눈물의 퇴출' 다시 마운드에 선다 "오늘 계약 완료"

4.

이럴 수가!'최초 혼혈 국대' 카스트로프, 홍명보호 깜짝 복덩이 아니었나...윙백 정착 실패

5.

"美애리조나보다 낫다" 6년만의 가을야구 탈락 → KT는 왜 2년 연속 질롱을 택했나 [질롱스케치]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.