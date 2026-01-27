나우(nau), 2026년 봄 시즌 컬렉션 29CM서 선공개

기사입력 2026-01-27 16:58


BYN블랙야크그룹(회장 강태선)이 전개하는 서스테이너블 라이프웨어 브랜드 나우(nau)가 2026년 봄 시즌 컬렉션 '에센셜 라인'을 온라인 패션 플랫폼 29CM에서 단독 선공개했다고 밝혔다.

'에센셜 라인'은 야외 활동이 많아지는 봄을 맞아 편안함과 활용성에 초점을 맞춘 기본 아이템으로 선보인다. 불필요한 장식을 덜어낸 미니멀한 디자인에 내구성 높은 재활용 소재를 적용해, 계절과 유행에 관계없이 오래 착용할 수 있는 점이 특징이다.

신제품은 스슌 맨투맨, 스슌 후드 집업, 스슌 팬츠 등 3종으로 구성되며, 블랙과 오트밀 두 가지 기본 색상으로 출시돼 상·하의 셋업은 물론 단품으로도 활용하기 좋다. 면과 재활용 폴리에스터(36%) 혼방 소재로 가볍고 쾌적한 착용감을 구현했으며, 활동적인 움직임에도 안정적인 실루엣을 유지한다.

'에센셜 스슌 맨투맨'은 옷장에서 가장 자주 손이 가는 맨투맨의 본질에 집중한 제품이다. 전면에 V자 가셋 디자인을 적용해 목 라인의 늘어짐을 방지하고 클래식한 무드를 더했다. 뒷면 자수 디테일은 브랜드 특유의 정제된 감성을 보여준다. 여유 있는 세미 루즈 핏으로 데일리 코디에 제격이다.

'에센셜 스슌 후드 집업'은 일교차가 큰 봄철에 가볍게 걸치기 좋은 아우터다. 실용적인 후드와 투웨이 집업 디자인으로 다양한 스타일링이 가능하며, 어떤 아이템과도 자연스럽게 어울린다. 세미 크롭 길이로 단정하면서도 경쾌한 실루엣을 연출할 수 있다.

상의와 함께 코디하기 좋은 스슌 팬츠도 선보인다. '에센셜 스슌 팬츠'는 세미 루즈 실루엣으로 편안한 착용감을 제공하며, 밑단에 내장된 스트링을 통해 자유롭게 핏 조절이 가능하다. 팬츠 옆선에 주머니가 있어 실용적이면서도 깔끔한 라인이 돋보인다.

나우 관계자는 "브랜드의 감도와 가치를 중시하는 29CM를 통해 나우의 에센셜 라인을 선보일 수 있어 기쁘다"며 "지난 겨울 시즌 좋은 반응을 얻은 어센틱 야상 다운 코트에 이어, 이번 에센셜 라인 역시 일상 속에서 지속가능한 데일리웨어의 가치를 자연스럽게 전할 수 있기를 기대한다"고 말했다.

2026년 봄 시즌 '에센셜 라인'은 온라인 패션 플랫폼 29CM에서 단독으로 선공개됐으며, 나우 공식몰과 오프라인 매장에서도 만나볼 수 있다.

한편, 나우는 지속가능한 패션 철학 아래, 인간과 자연의 공존을 위한 최선의 선택을 제안하는 서스테이너블 라이프웨어 브랜드다. 지속가능성에 대한 가치와 브랜드 경험을 일상 속 가장 가까운 공간에서 만나볼 수 있도록 제주 야크마을과 블랙야크 양재 사옥에서 '나우 카페'를 운영 중이다. 해당 공간에서는 다양한 시그니처 메뉴와 나우의 시즌 컬렉션 및 라이프스타일 제품 '나우 홈(nau HOME)'도 만나볼 수 있다.
전상희 기자 nowater@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

