나우(nau), 2026년 봄 시즌 컬렉션 29CM서 선공개

|
BYN블랙야크그룹(회장 강태선)이 전개하는 서스테이너블 라이프웨어 브랜드 나우(nau)가 2026년 봄 시즌 컬렉션 '에센셜 라인'을 온라인 패션 플랫폼 29CM에서 단독 선공개했다고 밝혔다.
'에센셜 스슌 맨투맨'은 옷장에서 가장 자주 손이 가는 맨투맨의 본질에 집중한 제품이다. 전면에 V자 가셋 디자인을 적용해 목 라인의 늘어짐을 방지하고 클래식한 무드를 더했다. 뒷면 자수 디테일은 브랜드 특유의 정제된 감성을 보여준다. 여유 있는 세미 루즈 핏으로 데일리 코디에 제격이다.
나우 관계자는 "브랜드의 감도와 가치를 중시하는 29CM를 통해 나우의 에센셜 라인을 선보일 수 있어 기쁘다"며 "지난 겨울 시즌 좋은 반응을 얻은 어센틱 야상 다운 코트에 이어, 이번 에센셜 라인 역시 일상 속에서 지속가능한 데일리웨어의 가치를 자연스럽게 전할 수 있기를 기대한다"고 말했다.
2026년 봄 시즌 '에센셜 라인'은 온라인 패션 플랫폼 29CM에서 단독으로 선공개됐으며, 나우 공식몰과 오프라인 매장에서도 만나볼 수 있다.
한편, 나우는 지속가능한 패션 철학 아래, 인간과 자연의 공존을 위한 최선의 선택을 제안하는 서스테이너블 라이프웨어 브랜드다. 지속가능성에 대한 가치와 브랜드 경험을 일상 속 가장 가까운 공간에서 만나볼 수 있도록 제주 야크마을과 블랙야크 양재 사옥에서 '나우 카페'를 운영 중이다. 해당 공간에서는 다양한 시그니처 메뉴와 나우의 시즌 컬렉션 및 라이프스타일 제품 '나우 홈(nau HOME)'도 만나볼 수 있다.
전상희 기자 nowater@sportschosun.com
