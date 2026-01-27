KGM, 설 맞이 '미라클 설 귀향 시승 이벤트' 실시

기사입력 2026-01-27 17:13


KGM, 설 맞이 '미라클 설 귀향 시승 이벤트' 실시
사진제공=KG 모빌리티

KG 모빌리티(이하 KGM)가 다가오는 설 명절을 맞아 귀성·귀향길 차량을 제공하는 '미라클 설 귀향 시승 이벤트'를 실시한다고 26일 밝혔다.

이번 시승 이벤트는 설 연휴 동안 KGM의 주요 모델을 직접 경험할 수 있도록 마련되었으며 무쏘, 무쏘 EV, 액티언 하이브리드, 토레스 하이브리드 등 4개 차종을 대상으로 진행된다. 당첨된 고객은 2월 14일부터 2월 18일까지 4박 5일간 해당 차량을 무상으로 체험할 수 있다.

특히, 이번 이벤트는 랜덤 언박싱 형식을 도입한 고객 참여형 프로그램으로 구성해 단순한 차량 시승을 넘어 즐거움과 기대감을 더한 것이 특징이다.


무쏘 그랜드스타일. 사진제공=KG 모빌리티
선정된 고객은 KGM 익스피리언스 센터 강남(강남구 헌릉로 717 소재)에서 대형 캡슐 머신을 통한 랜덤 추첨을 통해 시승 차량을 직접 뽑게 되며, 각 차량의 트렁크(데크)에는 한우, 굴비, 홍삼 세트, 송이버섯꿀, 과일 등 각기 다른 귀향 선물이 마련되어 명절 분위기를 한층 고조시킨다.

응모는 26일부터 2월 6일까지 KGM 공식 홈페이지 내 이벤트 페이지 또는 네이버폼을 통해 접수할 수 있으며, 만 26세 이상의 자동차 운전면허 소지자(운전 경력 1년 이상)라면 누구나 참여 가능하다. 당첨자는 2월 10일에 발표된다.


무쏘EV 사진제공=KG 모빌리티
한편, 픽업 모델 '무쏘'와 '무쏘 EV'는 넉넉한 적재 공간과 뛰어난 활용성을 바탕으로 무거운 짐이나 레저 용품을 여유롭게 실을 수 있어 실용성을 중시하는 고객에게 안성맞춤이다.

액티언 하이브리드와 토레스 하이브리드는 전기차에 가까운 주행 퍼포먼스와 우수한 연비 효율을 갖춰 귀향길 장거리 이동 시에도 안정적이고 편안한 승차감을 제공하며, 넓은 실내 공간을 바탕으로 가족 이동 시 패밀리카로 활용하기에도 적합하다.

KGM 관계자는 "다가오는 설 명절을 맞아 즐겁고 색다른 경험을 제공하고자 이번 이벤트를 마련했다"라며 "KGM과 함께 풍성한 명절을 맞으시길 바란다"고 말했다. 이벤트 관련 자세한 내용은 KGM 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

