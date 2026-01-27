과자부터 만감류까지 '골라담기' 행사 등 풍성…이마트, 29일부터 고래잇 페스타 진행

최종수정 2026-01-27 17:25

과자부터 만감류까지 '골라담기' 행사 등 풍성…이마트, 29일부터 고래잇…

이마트가 오는 29일부터 2월 4일까지 고래잇 페스타를 진행한다.

먼저 1월 29일부터 2월 1일까지는 혜택에 재미까지 더한 과자, 만감류 '골라담기' 행사가 펼쳐진다.

'과자 무한 골라담기'는 25,000원으로 과자를 원하는 만큼 가져갈 수 있는 행사다. 지정된 2개의 박스를 활용해 개수 제한 없이 담을 수 있는 만큼 50% 이상 할인 혜택을 받을 수 있다. '만감류 7개 골라담기'는 천혜향, 레드향, 황금향 중 7개를 골라 9,800원에 구매할 수 있다.

이번 고래잇 페스타에는 신학기, 명절 수요를 겨냥한 가구와 가전 혜택도 강화했다.

대표 상품인 '데코라인 플랜 침대세트(슈퍼싱글)'는 침대, 매트리스, 수납장, LED 조명 등이 포함된 세트 구성으로 19만9,000원에 이마트 단독 판매한다.

설 명절 선물 수요가 많은 건강·생활 가전 등 '효도 가전' 상품도 특가로 준비했다. 세라잼, 바디프랜드, 코지마 등 안마의자는 행사카드 전액 결제 시, 최대 120만원 할인혜택을 제공한다. '카프 포켓 초미니 마사지건', '어게인 무선 목어깨 마사지기'는 1만9,900원 특가에 선보이고, '오아 멀티마사지건', '모아온 맥반석 황토 온열 찜질기' 등 인기 안마기, 찜질기 상품도 최대 20% 할인한다.

'일렉트로맨 안드로이드 TV', '쿠쿠 2L 음식물 처리기', '테팔 무선청소기 엑스퍼트 7.60' 등 인기 가전 상품도 행사카드 전액 결제 시 할인가에 제공한다.

또한 행사 기간 중 2회 방문해 각 10만원 이상 구매 시, e머니 최대 15,000점을 제공하며, 스탬프 5개를 모으면 '고래잇 한복 키링'을 선착순 증정한다.


SSG닷컴 이마트몰에서도 같은 기간 신선·가공식품 등 대부분의 상품을 동일한 혜택가로 선보이며, 노브랜드 전문점에서도 고래잇 페스타 행사를 진행한다.

정양오 이마트 전략마케팅본부장은 "설 명절, 신학기 시즌 등을 앞두고 먹거리부터 가구, 가전 등 생활 전반의 부담을 낮출 수 있는 상품과 혜택을 준비했다"며 "골라담기 행사 등 체험형 요소를 더한 만큼 고래잇 페스타를 통해 많은 고객들이 혜택과 재미 모두 즐길 수 있길 기대한다"고 말했다.
김소형 기자 compact@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[인터뷰③] '메이드 인 코리아' 현빈 "♥손예진과 결혼 후 달라져..子에 엄하냐고? 화낸 적 없어"

2.

황영웅, '학폭 의혹' 결국 침묵 깼다.."악의적 편집·허위 주장 더는 못 참아"

3.

차은우 소속사, '200억 탈세' 의혹 사과 "행정적 판단 따라 조치 이행할 것" [전문]

4.

"박세리·김승수 결혼" 870만명 낚은 뉴스...SBS 자막까지 그대로 복제 'AI슬롭'

5.

[인터뷰②] '메이드 인 코리아' 현빈 "정우성, 논란 직시하고 부단히 노력..아쉬움 많을 것"

연예 많이본뉴스
1.

[인터뷰③] '메이드 인 코리아' 현빈 "♥손예진과 결혼 후 달라져..子에 엄하냐고? 화낸 적 없어"

2.

황영웅, '학폭 의혹' 결국 침묵 깼다.."악의적 편집·허위 주장 더는 못 참아"

3.

차은우 소속사, '200억 탈세' 의혹 사과 "행정적 판단 따라 조치 이행할 것" [전문]

4.

"박세리·김승수 결혼" 870만명 낚은 뉴스...SBS 자막까지 그대로 복제 'AI슬롭'

5.

[인터뷰②] '메이드 인 코리아' 현빈 "정우성, 논란 직시하고 부단히 노력..아쉬움 많을 것"

스포츠 많이본뉴스
1.

"스승으로 존경하고 친구로 좋아했는데..." 아버지의 실명 폭로. 유명 프로선수 출신 아카데미 코치가 학부모와 부적절한관계

2.

대충격! 이정후 중견수 되는줄 알고 1600억 썼을텐데.. 사실상 실패 인정 → SF, 300억에 중견수 새로 샀다

3.

"현수, 1루 글러브 준비해!" 캠프 이틀만 → 38세+50억 베테랑에게 '포지션 이동' 지시…독해진 강철매직 [질롱포커스)

4.

이강인, 이강인, 이강인 목 놓아 외쳤는데...韓 역대 최초 스페인 빅클럽 이적 불발!...아틀레티코 영입 철회 'PSG 전면 차단'

5.

유격수라서 1825억 안긴 거 아니었나...김하성 제친 FA 최대어는 3루로 간다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.