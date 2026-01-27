과자부터 만감류까지 '골라담기' 행사 등 풍성…이마트, 29일부터 고래잇 페스타 진행

먼저 1월 29일부터 2월 1일까지는 혜택에 재미까지 더한 과자, 만감류 '골라담기' 행사가 펼쳐진다.
'과자 무한 골라담기'는 25,000원으로 과자를 원하는 만큼 가져갈 수 있는 행사다. 지정된 2개의 박스를 활용해 개수 제한 없이 담을 수 있는 만큼 50% 이상 할인 혜택을 받을 수 있다. '만감류 7개 골라담기'는 천혜향, 레드향, 황금향 중 7개를 골라 9,800원에 구매할 수 있다.
이번 고래잇 페스타에는 신학기, 명절 수요를 겨냥한 가구와 가전 혜택도 강화했다.
대표 상품인 '데코라인 플랜 침대세트(슈퍼싱글)'는 침대, 매트리스, 수납장, LED 조명 등이 포함된 세트 구성으로 19만9,000원에 이마트 단독 판매한다.
설 명절 선물 수요가 많은 건강·생활 가전 등 '효도 가전' 상품도 특가로 준비했다. 세라잼, 바디프랜드, 코지마 등 안마의자는 행사카드 전액 결제 시, 최대 120만원 할인혜택을 제공한다. '카프 포켓 초미니 마사지건', '어게인 무선 목어깨 마사지기'는 1만9,900원 특가에 선보이고, '오아 멀티마사지건', '모아온 맥반석 황토 온열 찜질기' 등 인기 안마기, 찜질기 상품도 최대 20% 할인한다.
'일렉트로맨 안드로이드 TV', '쿠쿠 2L 음식물 처리기', '테팔 무선청소기 엑스퍼트 7.60' 등 인기 가전 상품도 행사카드 전액 결제 시 할인가에 제공한다.
또한 행사 기간 중 2회 방문해 각 10만원 이상 구매 시, e머니 최대 15,000점을 제공하며, 스탬프 5개를 모으면 '고래잇 한복 키링'을 선착순 증정한다.
SSG닷컴 이마트몰에서도 같은 기간 신선·가공식품 등 대부분의 상품을 동일한 혜택가로 선보이며, 노브랜드 전문점에서도 고래잇 페스타 행사를 진행한다.
정양오 이마트 전략마케팅본부장은 "설 명절, 신학기 시즌 등을 앞두고 먹거리부터 가구, 가전 등 생활 전반의 부담을 낮출 수 있는 상품과 혜택을 준비했다"며 "골라담기 행사 등 체험형 요소를 더한 만큼 고래잇 페스타를 통해 많은 고객들이 혜택과 재미 모두 즐길 수 있길 기대한다"고 말했다. 김소형 기자 compact@sportschosun.com