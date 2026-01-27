롯데, 설 명절 앞두고 1만 3000여 개 파트너사에 1조 749억원 조기 지급

　◇신동빈 롯데 회장. 사진제공=롯데

설 명절을 앞두고 롯데가 1만 3000여 개 파트너사에 납품 대금 1조 749억원을 조기 지급한다.

롯데백화점, 롯데건설, 롯데홈쇼핑, 롯데이노베이트 등 27개 계열사가 동참하는 이번 대금 조기 지급은 원래 지급 기일보다 평균 8일 앞당긴 것이다.

롯데는 2013년부터 매년 1만 개가 넘는 대·중소기업 파트너사에게 대금을 조기 지급해왔다. 명절을 앞두고 각종 비용 증가로 부담을 겪을 파트너사들의 원활한 자금 운영을 돕기 위해서다. 파트너사들에게 실질적인 도움을 주고 건강한 파트너십을 구축하며 내수 경기 활성화에 동참한다는 방침이다.

한편 롯데는 파트너사와의 동반 성장을 위해 다양한 지원에 힘쓰고 있다. 약 1조원 규모의 동반성장펀드를 조성해 파트너사들의 운영 자금 확보에 대한 부담을 줄이고, 대기업 최초로 전 그룹사에 상생결제시스템을 도입해 거래 대금을 현금성으로 지급하는 등 상생을 도모하고 있다. 또한 파트너사의 해외 진출을 돕기 위해 2016년부터 '롯데-대한민국 브랜드 엑스포'도 열고 있다. 지난해까지 총 1500여 개 중소기업이 참가해 2만여 건의 수출 상담을 진행했고 약 12억 달러(한화 1조 7000억 원)의 상담 실적을 기록했다.

롯데 관계자는 "명절을 앞두고 가중되는 파트너사들의 부담을 덜어주고자 납품 대금을 조기 지급하기로 했다"며, "어려운 시기를 함께 이겨내고 앞으로도 실효성 있는 상생 활동을 통해 파트너사들과의 지속가능한 성장을 위해 노력하겠다"고 말했다.
