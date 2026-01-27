커피베이 익스프레스, 시즌 음료 '딸기 시그니처 컬렉션' 선보여

커피베이 익스프레스가 딸기를 활용한 음료 신메뉴를 출시하며 시즌 라인업을 확대했다고 26일 밝혔다.
신메뉴는 딸기주스와 딸기망고 스무디 등 총 2종이다. 상큼하면서도 달콤한 딸기의 풍미를 다채롭게 담아낸 게 특징이다. 기존 인기 메뉴인 딸기라떼까지 더해 하나의 딸기 라인업을 완성했다. 신메뉴인 딸기주스는 딸기 과즙의 상큼함을 시원하게 즐길 수 있는 음료이며, 딸기망고 스무디는 딸기 과육과 망고의 조화로 새콤달콤한 풍미가 돋보이는 메뉴다. 여기에 기존 딸기라떼를 포함해 쉐이크, 우유, 주스 등 다양한 형태의 딸기 메뉴군을 구성해 취향에 따른 선택이 가능하도록 했다. 커피베이 익스프레스는 시즌별 콘셉트 메뉴를 통해 고객에게 새로운 미식 경험을 제안하고 있다. 올해 프로젝트는 '딸기로 달콤하게 채우다'를 주제로, 겨울 제철을 맞아 더욱 깊고 풍부해진 딸기의 매력에 주목했다. 커피베이 익스프레스는 2종의 신메뉴를 '딸기 시그니처 컬렉션'으로 포지셔닝해 메뉴 경쟁력은 물론 고객 선택의 폭을 높일 것으로 기대하고 있다.
커피베이 익스프레스는 "딸기 시즌 메뉴를 통해 딸기가 전하는 달콤한 순간을 고객에게 전달하는 데 초점을 맞췄다"며 "올겨울 딸기로 완성한 부드러운 여운을 일상 속에 자연스럽게 전할 예정"이라고 밝혔다.