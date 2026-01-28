야생 코끼리에게 피임 주사?, 이유가 있었네

야생 코끼리에게 피임 주사?, 이유가 있었네
자료사진 출처=픽사베이

[스포츠조선 장종호 기자] 태국이 사상 처음으로 야생 코끼리를 대상으로 한 피임 프로그램을 시행했다.

라인투데이 등 현지 매체들에 따르면 태국 국립공원국은 지난 25일 뜨랏주 보라이 지역에서 암컷 코끼리 3마리에 피임 주사를 접종했다. 급증하는 코끼리 개체 수 관리에 나선 것이라는 게 당국의 설명이다.

야생동물보전국 관계자는 "동부 숲 지역의 코끼리 개체 수가 빠르게 증가하고 있어 이번 프로젝트를 추진하게 됐다"고 밝혔다. 실제로 태국 동부의 야생 코끼리 수는 2015년 334마리에서 2025년 799마리로 늘었으며, 연평균 증가율은 8.2%에 달한다.

개체 수 급증은 먹이와 물 부족으로 이어져 코끼리들이 인간 거주지로 이동하는 사례가 늘고 있다.

2012년 이후 코끼리 관련 사고로 141명이 사망하고 170명이 부상을 입었으며, 농업 피해도 6개 주 100여 개 마을에 걸쳐 발생했다고 현지 매체들은 전했다.

이번에 사용된 피임 백신은 암컷 코끼리의 면역 체계를 자극해 수정 과정을 차단하는 비수술적 방식이다. 1회 접종으로 최대 7년간 효과가 지속되며, 이후 재접종하지 않으면 정상적인 번식 능력이 회복된다.

당국은 앞서 사육 중인 아프리카 코끼리와 태국 코끼리 총 7마리에게 투여한 결과, 안전성이 100% 입증됐으며, 임신 중이거나 새끼를 돌보는 코끼리에게도 영향을 주지 않았다고 설명했다.

이번에 접종된 코끼리들은 48시간 동안 면밀히 관찰되며, 향후 7년간 6~8개월마다 혈액과 배설물 샘플을 채취해 면역 반응을 분석할 예정이다.

야생동물보전국 관계자는 "효과적인 코끼리 보전은 지속 가능한 균형 유지에 달려 있다"며 "개체 수가 통제되지 않으면 먹이 부족, 탈수, 사고, 감전, 인간과의 갈등이 심화될 수 있다"고 강조했다. 이어 "안전한 피임은 코끼리 복지를 개선하고 인간과 야생동물의 평화로운 공존을 가능하게 하는 인도적인 방법"이라고 덧붙였다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.