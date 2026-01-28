빨간 손목밴드의 비밀…베트남서 '성매매 알선' 한국인 2명 징역형

|
[스포츠조선 장종호 기자] 베트남 호찌민시에서 노래방을 운영하며 성매매 알선 혐의를 받은 한국인 남성 2명이 징역형을 선고받았다.
2023년 7월 사이공구 유흥가의 한 노래방을 인수한 그는 주로 한국인 고객을 대상으로 성매매를 알선한 것으로 드러났다.
가격은 고객과 여성 사이에서 협의됐지만, 조사 결과 시간에 따라 250만~380만동(약 13만~20만원)의 일정한 금액이 제시되는 경우가 많았다.
이들의 범행은 경찰이 성매매 단속 과정에서 드러났다.
2023년 12월 30일 새벽, 경찰은 호찌민시 한 호텔과 아파트를 급습해 성매매 중인 세 커플을 적발했다.
이후 조사에서 이 여성들이 해당 노래방 직원임이 확인됐다.
추가 조사 결과, 업소는 약 200명의 여성을 모집해 나체 춤과 성매매를 조직적으로 운영했으며, 고객들은 고급 차량으로 식당과 오락시설을 방문한 뒤 호텔이나 고급 아파트로 이동한 것으로 드러났다.
재판에서 황씨와 공범들은 혐의를 인정했다. 황씨는 베트남 법에 대한 이해가 부족했다고 주장하며, 성매매 행위로 직접적인 이익을 얻은 것은 아니고 고객 유치를 위한 수단이었다고 항변했다.
