"40세 이상은 출입 금지" 연령 제한 술집 논란

기사입력 2026-01-29 08:18


"40세 이상은 출입 금지" 연령 제한 술집 논란
사진출처=TV 아사히

[스포츠조선 장종호 기자] 일본 도쿄의 한 술집이 '40세 이상 고객 출입금지' 안내문을 내걸어 논란이 일고 있다.

TV 아사히 등 일본 매체들에 따르면 최근 도쿄 시부야에 위치한 한 이자카야식 술집이 '이곳은 젊은 세대를 위한 공간. U-40(40세 이하) 전문 바'라는 문구가 적힌 안내판을 붙였다.

안내판에는 '40세 미만 전문점', '20~39세만 입장 가능', '이곳은 젊은 세대를 위한 이자카야' 등의 내용이 적혀 있었다.

현지 매체들에 따르면 실제 손님의 90%는 20대인 것으로 나타났다.

직원은 "대부분 손님이 젊은 층이라 나이가 많은 손님이 오면 소음에 대한 불만이 늘어난다. 처음부터 타깃을 좁혀 모두가 편하게 즐길 수 있는 공간을 만들고 싶었다"고 설명했다.

한 젊은 손님은 "또래들만 있으니 시끄럽게 놀아도 다른 사람을 신경 쓰지 않아도 된다"며 긍정적인 반응을 보였다.

술집 주인은 "40세 이상이라고 해서 출입을 금지하는 것은 아니다. 분위기를 미리 알리고 젊은 손님들과의 마찰을 줄이기 위한 것"이라고 해명했다. 그는 "마음만 젊다면 누구든 환영한다. 다만 처음부터 '조금 시끄러울 수 있는데 괜찮으시냐'고 묻고, 문제가 없다고 하면 받아들인다"고 덧붙였다.

온라인에서는 '연령 제한 술집'의 필요성과 형평성에 대한 갑론을박이 이어지고 있다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박시은♥진태현, "왜 성인만 입양하냐" 오해에 "자연스럽게 인연 이어진 것"(남겨서뭐하게)

2.

'47세' 정가은, 이혼 후 택시기사하더니...재혼 가능성 "딸이 '좋은 아빠' 원해"

3.

김지연, 전남편 이세창 언급.."재혼했지만 딸과 만남은 지속, 현 아내도 이해"

4.

옥주현, 또 '옥장판' 소환되자 정면 대응…"내 죄는 옥주현이라는 것"

5.

차은우 '200억' 탈세 할 때 소속사는 '85억' 추징금...그럼에도 손절은 'NO'

연예 많이본뉴스
1.

박시은♥진태현, "왜 성인만 입양하냐" 오해에 "자연스럽게 인연 이어진 것"(남겨서뭐하게)

2.

'47세' 정가은, 이혼 후 택시기사하더니...재혼 가능성 "딸이 '좋은 아빠' 원해"

3.

김지연, 전남편 이세창 언급.."재혼했지만 딸과 만남은 지속, 현 아내도 이해"

4.

옥주현, 또 '옥장판' 소환되자 정면 대응…"내 죄는 옥주현이라는 것"

5.

차은우 '200억' 탈세 할 때 소속사는 '85억' 추징금...그럼에도 손절은 'NO'

스포츠 많이본뉴스
1.

"우승하러 왔다" 손흥민 미국행 사기 당한 수준, LAFC 우승 생각 진심 없나...SON 원맨팀 막장 계획? 핵심 자원 '無영입'

2.

'한국인 영입' 무조건 초대박! 이강인(토트넘, 24) 실망감만 안겼다…손흥민+이영표의 기억→"1월 이적 사실상 무산"

3.

미쳤다! 韓 21번째 프리미어리거 포기는 없다...국가대표 공격수 오현규, 풀럼행 아직 몰라 "1순위 영입 협상 타결 NO"

4.

희소식! "ATL 김하성, 5월 중 복귀 가능" 이론적으로는 더 빨리 돌아올수도?

5.

오현규 대반전! 풀럼 아니고,'리즈 유나이티드 이적'이 현실적…포스텍마저 호평 일색 "성공하려는 의지 강해"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.