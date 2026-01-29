2년 넘게 21세 딸 욕실에 감금, 끝내 숨지게 한 부모 구속

기사입력 2026-01-29 14:30


2년 넘게 21세 딸 욕실에 감금, 끝내 숨지게 한 부모 구속
자료사진 출처=픽사베이

[스포츠조선 장종호 기자] 2년 넘게 21세 딸을 욕실에 감금, 끝내 숨지게 한 부모가 구속돼 충격을 주고 있다.

ET투데이 등 현지 매체들에 따르면 지난해 9월 25일 대만 타이중의 한 가정집에서 21세 여성 천 모씨의 시신이 발견됐다. 아버지가 집에서 심한 악취를 느껴 경찰에 신고하면서 참혹한 실상이 드러났다.

조사 결과, 어머니 잔 모씨가 2023년 1월부터 딸을 욕실에 가둔 것으로 확인됐다.

잔씨는 딸의 생활 습관과 일상 태도가 마음에 안 든다면서 고등학교를 중퇴하게 한 뒤, 외모에 집착하며 체중 감량을 강요했다. 정상 체중이었던 딸에게 하루 두 끼만 주었고, 가족들은 평소대로 세 끼 식사를 했다.

그 결과 천씨는 극심한 영양실조와 체중 감소로 건강이 급격히 악화됐으며, 사망 당시 체중은 30㎏에 불과했다. 결국 지난해 9월 21일 다발성 장기 부전으로 숨진 것으로 밝혀졌다.

아버지 역시 딸의 고통을 알면서도 방관한 것으로 드러났다.

현지 언론에 따르면 그는 단 한 차례 욕실 열쇠를 찾아 문을 열어 보았다.

야윈 딸이 "아버지, 드디어 오셨군요"라며 눈물을 흘리자 오히려 문을 닫고 나와버렸다. 아내의 반발을 두려워했다는 게 그의 해명이다.


잔씨는 과거에도 학대 전력이 있었던 것으로 드러났다.

현지 매체 자유시보에 따르면 그녀는 2002년 시어머니를 감금하고 폭행한 사건으로 언론에 보도된 적이 있다. 현지에서는 딸이 시어머니와 닮았다는 이유로 잔씨가 집착적으로 학대했다는 주장도 나오고 있다.

현재 잔씨는 장기간 불법 감금 및 잔혹 행위로 인한 사망 혐의, 가정폭력방지법 위반 혐의로 기소됐다. 아버지 천 씨 역시 가중 불법 감금 방조 및 가정폭력 혐의로 기소됐다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

톱스타 부부, 미라화된 상태로 사망..저택 1년 만에 90억에 팔려

2.

구준엽, 故서희원 동상 직접 만들었다...1주기인 2월 2일 제막식 진행

3.

신은수♥유선호, 2002년생 동갑내기 커플 탄생 "3개월째 교제 중" [공식]

4.

[인터뷰③] '왕사남' 유지태 "유해진, 코믹한 이미지만? 순수하면서도 섹시해"

5.

KCM, 올리비아 핫세 닮은 9살 연하 ♥아내 자랑 "괜히 웃음나"

연예 많이본뉴스
1.

톱스타 부부, 미라화된 상태로 사망..저택 1년 만에 90억에 팔려

2.

구준엽, 故서희원 동상 직접 만들었다...1주기인 2월 2일 제막식 진행

3.

신은수♥유선호, 2002년생 동갑내기 커플 탄생 "3개월째 교제 중" [공식]

4.

[인터뷰③] '왕사남' 유지태 "유해진, 코믹한 이미지만? 순수하면서도 섹시해"

5.

KCM, 올리비아 핫세 닮은 9살 연하 ♥아내 자랑 "괜히 웃음나"

스포츠 많이본뉴스
1.

"마약 안했다"더니…소변검사 양성+카트리지 발견, 동료 선수 분노 선언 "뺨 때려주겠다"

2.

'김하성 조기 복귀' 초대박! 빠르면 5월 중순, 한 달 앞당겨→머피도 함께 온다…부상 잦아 애틀랜타도 '특별 관리'

3.

김민재(한국 프리미어리거 21호)? HERE WE GO는 여름에 터진다...로마노 깜짝 폭로 "뮌헨 떠날 수도 있다"

4.

[공식발표] '최고 153㎞ 유망주' 왜 양수호인가, 한화 김범수 보상선수 지명…"2년 전 드래프트부터 관심"

5.

'1R 탈락 그만!' 韓 파격 결단, WBC 8강만 가도 4억 준다…4강 6억→준우승 8억→우승 12억

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.