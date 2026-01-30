혼외 성관계·음주 남녀에 채찍질 140대씩…맞던 여성 기절

기사입력 2026-01-30 09:23


혼외 성관계·음주 남녀에 채찍질 140대씩…맞던 여성 기절
EPA연합뉴스

[스포츠조선 장종호 기자] 인도네시아 아체 특별자치주에서 혼외 성관계와 음주를 한 혐의로 한 남성과 여성이 29일(현지시각) 각각 140대의 태형을 당했다. 이는 지난 25년간 집행된 처벌 중 가장 가혹한 사례 중 하나로 꼽힌다.

뉴욕포스트 등 외신들에 따르면, 두 사람은 혼외 성관계로 100대, 술을 마신 혐의로 40대의 태형을 각각 선고받았다. 태형은 대중 앞에서 등 뒤에 가해졌으며, 여성은 채찍질 도중 울음을 터뜨리고 결국 쓰러져 들것에 실려 인근 구급차로 옮겨졌다.

아체는 인도네시아에서 유일하게 이슬람 율법(샤리아법)이 적용되는 지역으로, 이번 태형은 샤리아법 도입 이후 가장 엄격한 판결 중 하나로 기록됐다.

또한 이날 총 6명이 공개 처벌을 받은 것으로 알려졌다.

그중에는 샤리아 경찰관과 그의 여자친구도 포함됐다. 두 사람은 사적인 공간에서 부적절하게 가까이 있었다는 이유로 각각 23대의 태형을 받았다. 샤리아 경찰 관계자 리잘은 "우리 내부 인원이라도 예외는 없다. 이번 사건은 우리 명예를 훼손했다"고 밝혔다.

아체에서는 혼외 성관계, 음주뿐 아니라 도박, 기도 불참, 동성애 행위 등도 태형으로 처벌된다. 지난해에는 공중화장실에서 포옹과 키스를 한 두 남성이 76대의 태형을 받은 사례가 알려지기도 했다.

이번 사건은 국제 사회에서 인권 문제를 둘러싼 논란을 다시 불러일으키고 있으며, 현지 주민들 사이에서는 여전히 공개 태형이 강력한 사회적 통제 수단으로 자리 잡고 있다는 지적이 나온다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

女가수 "부모·동생 모두 지적장애"..40년 전 떠난 친모 찾다 눈물

2.

한가인, 돈 얘기 이렇게까지 솔직해도 되나..."명절엔 현금이 최고"

3.

구준엽, 故서희원 1주기 묘비 앞 포착..14kg 빠진 야윈 모습

4.

양세형, 女 출연자 향한 '무례 논란' 터졌다..."수염이 왜 이렇게 많냐"

5.

이나영이 여기에 왜? ♥원빈 때문에 출연했나..."주변서 추천 많이 해"

연예 많이본뉴스
1.

女가수 "부모·동생 모두 지적장애"..40년 전 떠난 친모 찾다 눈물

2.

한가인, 돈 얘기 이렇게까지 솔직해도 되나..."명절엔 현금이 최고"

3.

구준엽, 故서희원 1주기 묘비 앞 포착..14kg 빠진 야윈 모습

4.

양세형, 女 출연자 향한 '무례 논란' 터졌다..."수염이 왜 이렇게 많냐"

5.

이나영이 여기에 왜? ♥원빈 때문에 출연했나..."주변서 추천 많이 해"

스포츠 많이본뉴스
1.

[오피셜]축구협회장, 단장, 감독, 국대 선수 '영구 퇴장!'…승부조작 및 불법도박 뿌리째 뽑는 중국, 스케일 다른 133명 무더기 징계

2.

김민재(첼시, 29) 비상사태! EPL 무조건 가야 합니다…KIM 라커룸 영향력 바닥→"완벽한 3옵션 벤치 멤버"

3.

[오피셜]美쳤다! 잊혀진 남자 베르너, 손흥민 뒤따라 MLS 전격입성…"새너제이 역대 최고의 영입"→4월 SON과 우정의 맞대결

4.

"단점 보완했다" 자신한 페라자, 김경문 감독과 첫 만남서 어떤 얘기 했나 [멜버른인터뷰]

5.

"취미는 사냥" 압도적 파워피처, 진한 에이스 냄새…호주에 나타난 리얼 '테토남' [질롱피플]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.