타다, '하리보'와 밸런타인데이 이벤트 진행

|타다가 '하리보'와 밸런타인데이 이벤트를 진행한다. 사진제공=토스 커뮤니케이션
모빌리티 플랫폼 타다(운영사 브이씨엔씨, 대표 강희수)가 2일 글로벌 젤리 브랜드 하리보(HARIBO)와 함께 밸런타인데이 기념 체험형 이벤트를 진행한다고 밝혔다.
이번 협업은 일상적인 이동의 순간을 특별한 브랜드 경험으로 전환하기 위해 기획됐다. 최상의 이동 환경을 지향하는 타다는 F&B, 헬스케어, 엔터테인먼트 등 다양한 산업의 랜드와 협력하며, 차 안에서 보내는 시간에 가치를 더하고 있다.
하리보는 고객이 일정 시간 머무는 타다의 편안한 이동 공간에 하리보 제품을 직접 시식할 수 있는 경험을 결합함으로써, 하리보 특유의 즐거운 에너지를 자연스럽게 전달하고 브랜드를 체험할 수 있도록 한다는 계획이다.
이벤트 기간 내 타다의 하리보 이벤트 차량에 탑승하는 고객에게는 하리보의 대표 제품인 '골드베렌'과 밸런타인데이, 화이트데이 시즌 젤리인 '스위트러브' 2종이 제공된다. 차량 내부에는 하리보 마스코트인 골드베어 인형 등이 배치되어, 탑승객들에게 단순한 이동을 넘어선 즐거움을 제공한다.
이번 이벤트는 발렌타인데이를 겨냥, 2월 1일을 시작으로 화이트데이 시즌인 3월 15일까지 넉넉하게 운영되어 더 많은 고객이 참여할 수 있도록 했다.
SNS 기반 이벤트도 함께 진행된다. 타다 앱 내 이벤트 페이지나 양사 공식 SNS 게시글에 친구를 태그하면 누구나 참여할 수 있다. 추첨을 통해 선정된 당첨자 50명과 태그된 친구를 합쳐 총 100명에게 '하리보 골드베어 인형'을 증정하며, 당첨자에게는 추가로 타다 할인 쿠폰을 제공할 예정이다
타다 관계자는 "하리보와 함께 이동이라는 일상을 색다른 경험으로 전환할 수 있는 이벤트를 기획하게 됐다"며 "앞으로도 다양한 브랜드와의 협업을 통해 모빌리티를 경험의 공간으로 확장해 나갈 것"이라고 밝혔다.
이원만 기자 wman@sportschosun.com
