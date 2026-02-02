쉐보레와 함께 새로운 시작! 쉐보레 2월 새출발 프로모션 실시

글로벌 브랜드 쉐보레(Chevrolet)가 2월 한 달간 전 차종을 대상으로 금융 및 할인 혜택을 강화한 특별 프로모션을 실시한다.
쉐보레는 첫 차 구매를 준비하는 고객과 새학기·취업·결혼·이사 등 새로운 출발을 앞둔 고객을 위해 맞춤형 할인 프로그램을 제공한다. 또한 금융 프로그램과 현금 할인에 더해 유류비 지원과 특별 할인 등 다양한 혜택을 중복 적용해 고객 혜택 규모를 확대했다.
쉐보레는 트랙스 크로스오버 구매 고객을 위해 전월 대비 강화한 금융 프로그램을 마련했다. 36개월 기준 3.5%, 60개월 기준 4.0%의 이율을 적용해 금융 부담을 낮췄으며, 30만 원 현금 할인 혜택도 함께 제공된다. 또한 2025년 생산 차량 구매 고객에게는 최대 40만 원까지 유류비를 추가로 지원한다.
트레일블레이저 구매 고객에게는 30만 원의 현금 할인 혜택과 함께 36개월 4.0% 또는 60개월 4.5% 이율의 할부 프로그램을 운영한다. 또한 2025년 생산 차량 구매 시 생산 시점에 따라 최소 40만 원에서 최대 60만 원까지 유류비 혜택을 추가로 지원한다.
트랙스 크로스오버. 사진제공=쉐보레
쉐보레는 이번 2월 프로모션에서 새출발을 앞둔 고객의 라이프 이벤트에 맞춘 'New Start 특별 할인 프로그램'을 운영한다.
쉐보레 트랙스 크로스오버와 트레일블레이저 구매 고객 중 신입생 또는 졸업생, 신입사원 또는 퇴직자, 신혼부부 및 출산 가정, 운전면허 신규 취득자, 새집 이사 또는 주택 구매 고객(가족 형제자매 포함)에게 30만 원 할인 혜택을 적용한다. 아울러 쉐보레 차량을 처음으로 구매하는 고객(본인 한정)에게도 30만 원 할인 혜택을 제공하며, 인생의 중요한 시작점에 선 고객들의 구매 부담을 덜어준다.
뿐만 아니라, 소형차 오너 고객에게는 20만 원 할인 혜택을 마련했으며 쉐보레 슈퍼 패밀리 프로그램으로 쉐보레 차량 재구매 고객에게는 구매 이력에 따라 최대 100만 원까지 단계별 혜택을 제공한다.
트레일블레이저 사진제공=쉐보레
풀사이즈 프리미엄 픽업트럭 시에라 구매 고객을 위한 프로그램도 강화했다. 36개월 4.0% 이율의 초저리 할부 또는 60개월 4.5% 이율의 초장기 할부 조건과 함께, 콤보 할부 프로그램 선택 시 300만 원의 현금 할인을 제공한다.
또한 생산 시점에 따라 최소 100만 원에서 최대 200만 원까지 유류비를 추가로 지원하며, 사업자 명의로 시에라를 구매하는 고객 혹은 픽업트럭 보유 고객을 대상으로 100만 원 특별 추가 할인 프로그램도 운영해 혜택을 극대화했다. 쉐보레 2월 특별 프로모션에 대한 자세한 내용은 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.
한편, 쉐보레는 전국 380개 이상의 협력 서비스센터 네트워크를 통해 GM 본사 인증기술과 표준화된 절차를 기반으로 고품질 서비스를 제공하고 있다.