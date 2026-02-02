BNK부산은행, ‘BNK생계비계좌’ 출시 기념 고객 이벤트 실시

기사입력 2026-02-02 11:49


BNK부산은행, ‘BNK생계비계좌’ 출시 기념 고객 이벤트 실시
BNK부산은행이 'BNK생계비계좌' 출시를 기념하는 고객 이벤트를 실시한다. 사진제공=BNK부산은행

BNK부산은행(은행장 김성주)이 압류방지통장 'BNK생계비계좌' 출시를 기념해, 신규 가입고객을 대상으로 'BNK생계비계좌로 더 따뜻하게' 이벤트를 실시한다고 2일 밝혔다.

이번 이벤트를 통해 27일까지 'BNK생계비계좌'를 개설한 고객 가운데 선착순 2000명에게 5000원 상당의 생활밀접형 쿠폰을 지급한다. 해당 쿠폰은 대형 잡화점, 편의점, 카페 등 일상생활에서 바로 사용할 수 있다.

이와 함께 이벤트 기간 동안 'BNK생계비계좌' 평균잔액이 50만 원 이상인 고객을 대상으로 추첨을 통해 골드바 1돈(1명) 신세계(이마트) 상품권 30만 원(5명) 다이소 상품권 10만 원(10명) CU상품권 2만 원(50명) 등을 제공한다.

1인 1계좌만 개설이 가능한 'BNK생계비계좌'는 월 250만 원 이내의 예금과 입금액에 대해 압류가 제한되는 전용 계좌로, 채무 상황에도 최소한의 생활비를 보호하기 위해 마련된 상품이다. 해당 계좌는 입출금이 자유로운 예금상품으로, 부산은행 영업점과 모바일뱅킹, 디지털데스크를 통해 개설할 수 있다.

장인호 부산은행 개인고객그룹장은 "생계비계좌 가입고객의 일상 속 소비를 지원하고자 이번 이벤트를 진행하게 됐다"며 "앞으로도 고객에게 실질적인 혜택이 되는 다양한 서비스를 실시하겠다"고 밝혔다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com

