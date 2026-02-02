테일러메이드 어패럴, 2026 XCELER 라인업 공개… 한층 더 진화된 퍼포먼스로 골퍼와 소통 나서

한성에프아이의 프리미엄 퍼포먼스 골프웨어 브랜드 '테일러메이드 어패럴'이 골프 스윙에 최적화된 제품을 선보이기 위한 지속적인 연구와 혁신적인 디자인 개발을 기반으로 2026년 새로운 XCELER 라인업을 전개한다고 2일 밝혔다.
테일러메이드 어패럴은 올해 '퍼포먼스도 스타일도 100% 스윙을 위하여'라는 테마로 지난해보다 디자인과 기능성 모두 한층 강화된 XCELER 라인업을 선보일 예정이다.
봄여름(SS) 시즌 가장 주목할 만한 제품 라인업은 골프 스윙 시퀀스에 따른 기능성 강화를 주력으로 한 '노바(NOVA)' 시리즈 제품들이다.
대표 제품인 'XCELER 노바 자켓'은 등판 중심부에 퍼포먼스 기능을 집중 배치한 디자인 설계가 특징으로, 스윙 시 에너지가 집중되는 등판에 삼각별 모양의 전략적 벤틸레이션 존(Ventilation Zone)을 배치했다.
이 부분은 견갑골의 원활한 움직임을 위한 스트레치 기능과 쾌적한 신체 컨디션 유지를 위한 벤틸레이션 기능을 적용했으며, 핫멜팅 기법을 적용해 스윙 시 불필요한 마찰을 줄였다. 또한 내구성이 강하고 발수, 투습, 방풍 및 메카니컬 스트레치를 적용한 고기능성 원단 사용으로 편안한 스윙이 가능하다.
이번 봄여름 시즌에는 '듀얼 밸런스, 듀얼 퍼포먼스(Dual Balance, Dual Performance)'를 주제로 스피드와 정확도, 착용감과 퍼포먼스, 기능적인 요소와 스타일을 동시에 완성한다는 이야기를 전한다. 특히, 디자인 측면에서 강력한 퍼포먼스를 상징하는 키 컬러 '스트롱 블루'에 뉴트럴 계열의 베이지, 화이트, 그레이 컬러 등을 더해 클린한 감성과 스포티한 무드를 연출했다.
2026 XCELER 라인업을 착용한 모델이 스윙하고 있다. 사진제공=테일러메이드 어패럴
테일러메이드 어패럴은 XCELER 신제품들과 골퍼와의 접점을 넓히기 위해 다채로운 마케팅도 전개할 예정이다. TV광고 캠페인을 통해서는 봄여름 신제품 라인업을 만나볼 수 있다. 팀 테일러메이드 윤이나 프로의 강렬한 퍼포먼스를 통해 XCELER 제품들을 표현해 냈으며, 비주얼 제작에 AI 시스템을 도입하는 등 혁신적인 콘텐츠 제작도 시도했다.
또한, SBS골프 채널 레슨 프로그램 'SBS 골프 아카데미' 제작지원에도 나선다. 프로그램 출연자들이 이번 시즌 신제품을 착용할 예정으로, 골프웨어도 하나의 장비라는 모토를 전달할 계획이다.
테일러메이드 어패럴 관계자는 "지난해보다 한단계 새롭게 진화된 XCELER 라인업을 순차적으로 공개할 예정이다"며 "올 한 해도 자사 XCELER 제품들과 함께 즐겁고 완성도 높은 라운딩 되시길 바란다"고 했다.