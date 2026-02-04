셀렉스 썬화이버 당솔브 X 쿠첸 123 밥솥, '신개념 혈당 케어' 협업

매일헬스뉴트리션의 셀렉스 썬화이버 브랜드와 주방가전 기업 ㈜쿠첸이 전략적 파트너십을 맺고 신개념 '혈당 케어 콜라보레이션'을 전개한다.
최근 건강 트렌드인 '저당'과 '혈당 관리'에 발맞춰 기획된 이번 협업은 양사의 차별화된 기술력과 노하우를 결합해, 조리부터 섭취까지 건강하고 맛있게 즐길 수 있는 새로운 식문화를 제안하고자 한다.
양 사가 제안하는 방법은 2단계 관리로, 조리부터 식사까지 '당질 제거와 '혈당 관리'를 적용한 것이 핵심이다. 우선 쿠첸의 '123 밥솥'에 탑재된 저당 기능을 활용해 취사 과정에서 물리적으로 쌀의 당질을 1차적으로 낮춘다. 그 후, 갓 지어진 밥에 '셀렉스 썬화이버 당솔브' 제품을 골고루 섞어 식후 혈당 상승 억제 기능을 더하는 방식이다.
'셀렉스 썬화이버 당솔브'는 식후 혈당 상승 억제 기능을 식약처로부터 인정받은 기능성 식품인 100% 식물성 구아검가수분해물을 주원료로 한다. 열에 강한 특성이 있어 뜨거운 밥에 섞어도 기능성이 유지되며, 쌀 본연의 맛과 찰기를 해치지 않아 거부감 없이 섭취할 수 있다는 것이 강점이다.
쿠첸의 기술력이 집약된 '123 밥솥(10인용)'은 국내 최고 2.2초고압 기술에 저당 기능을 탑재했다. 특히 10인용 모델은 개인별 건강 상태에 맞춰 선택 가능한 2단계 저당 메뉴(▲저당20 ▲저당30)를 제공하며 워시다운과 수위 조절 방식을 결합한 하이브리드형 저당 트레이를 통해 탄수화물을 최대 35.4% 줄여준다.
양사는 이번 파트너십을 기념해 공동 마케팅도 진행한다. 공식 SNS(인스타그램)를 통해 셀렉스 썬화이버의 원료인 구아검가수분해물을 표현한 '구아둥이' 캐릭터와 쌀을 표현한 쿠첸의 '진지' 캐릭터가 함께 만나 브랜드 세계관을 공유하는 스토리텔링형 콘텐츠를 선보인다. 혈당 스파이크의 위협에 빠진 '미(米)토피아'를 구하기 위해 두 캐릭터가 건강한 저당밥으로 활약하는 에피소드가 순차적으로 공개돼, 소비자들에게 유익한 정보와 색다른 즐거움을 동시에 선사할 예정이다. 콘텐츠 런칭을 기념해 '나만의 혈당 케어 꿀팁'을 공유하는 고객 참여 이벤트도 진행된다.
협업 프로모션도 준비했다. 온라인 스토어인 쿠첸몰에서 '123 밥솥' 구매 시 '셀렉스 썬화이버 당솔브'를 증정하며, 셀렉스 공식몰에서는 쿠첸의 프리미엄 가전을 합리적인 가격에 제안하는 등 양사 고객을 위한 프리미엄 혜택을 선보일 예정이다.
매일헬스뉴트리션 관계자는 "이번 셀렉스 썬화이버 당솔브와 쿠첸 123 밥솥의 협업은 식후 혈당 관리의 중요성이 커진 만큼, 소비자들이 매일 먹는 식사를 더 안심하고 건강하게 즐길 수 있도록 양사가 돕기 위해 기획했다"라며 "앞으로도 과학적 근거를 기반으로 한 혈당 관리 솔루션을 지속적으로 선보이며 고객들의 건강한 삶을 지원하겠다"고 말했다. 김소형 기자 compact@sportschosun.com