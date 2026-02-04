투어마케팅코리아, '2025 MSC 크루즈 어워즈'서 '베스트 온라인 에이전시 부문' 수상

투어마케팅코리아가 운영하는 크루즈 예약 플랫폼 'cruiseTMK'가 'MSC 크루즈 갈라 나이트 & 2025 리코그니션 어워즈(MSC Cruises Gala Night & 2025 Recognition Awards)'에서 '베스트 온라인 에이전시(BEST Online Agency)' 상을 수상했다고 4일 밝혔다. 2025 MSC크루즈는 지난 1월 28일 서울 더 프라자 호텔에서 진행됐다. 글로벌 선사 MSC 크루즈가 주최한 행사는 지난 한 해 동안 한국 크루즈 시장의 급속한 성장을 축하하고, 그 여정을 함께한 파트너사들에게 감사를 전하기 위해 마련됐다. 현장에는 주요 여행사 관계자, 정부 기관 및 항만 공사 등 업계 관계자 100여 명이 참석했다.
이재명 투어마케팅코리아 대표는 "이번 수상은 한국 시장에 대한 MSC 크루즈 선사의 아낌없는 지원과 투자, 그리고 크루즈 여행의 대중화를 위해 함께 발맞춰 온 임직원의 노력이 결실을 맺은 것"이라며 "MSC 크루즈의 지속적인 성장을 위해 가장 가까운 곳에서 함께 고민하고 협력하는 든든한 파트너가 되겠다"고 말했다. 이어 "선사와 긴밀한 협력을 바탕으로 국내 최고의 크루즈 플랫폼으로서 차별화된 여행 경험과 혁신적인 예약 서비스를 지속적으로 선보이겠다"고 강조했다.
투어마케팅코리아는 지난 27년 간 한국 크루즈 시장의 저변 확대에 힘써왔다. 2011년 국내 크루즈 업계 최초로 실시간 온라인 예약 시스템을 선보이며 예약 편의성을 혁신했고, 2018년에는 업계 최초로 연간 Fly-Cruise(항공 연계 크루즈) 송객 1만 명 달성이라는 의미 있는 기록을 세우기도 했다. 2024년 로얄캐리비안크루즈 아시아 컨퍼런스 '최고 FIT 크루즈 판매상' 수상에 이어, 2025년 동 컨퍼런스 '베스트 스위트 클래스 판매상'을 수상하는 등 성과를 거뒀다.
기존 로얄캐리비안 크루즈의 한국 최대 판매 실적에 머무르지 않고, 변화하는 시장 트렌드에 발맞춰 MSC 크루즈를 포함한 글로벌 선사들과의 협력을 전방위적으로 확대하며 국내 크루즈 산업의 양적·질적 성장도 이끌고 있다. 투어마케팅코리아는 현재 디즈니, 셀러브리티즈, 노르웨이지안(NCL), 카니발 크루즈등 대중적인 브랜드는 물론 익스플로라 저니, 실버시, 리젠트세븐시즈, 오세아니아, 크리스탈, 아자마라 등 하이엔드 고객을 위한 럭셔리·프리미엄 크루즈 라인업을 강화하고 있다.