한국관광공사, AI 디지털 전환 '관광기업 혁신바우처 지원' 공모 진행

|
문화체육관광부와 한국관광공사가 2월 27일까지 관광분야 중소기업의 디지털 경쟁력 강화를 위해 '혁신바우처 지원사업' 공모를 진행한다. 혁신바우처 지원사업은 관광기업의 AI·디지털 전환 관련 과업 수행 비용을 바우처 형태로 지원하는 사업이다. 수혜기업으로 선정되면 추후 서비스 제공기업과 매칭 후 과업을 수행하고, 공사는 바우처 형태로 대금을 지급한다.
김세형 기자 fax123@sportschosun.com
기사입력 2026-02-04 14:23
|
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
"쫄지도 떨지도 않는 '세상당당' 원팀 코리아!" 유승민 대한체육회장, 'K-스포츠 수장'으로 9번째 올림픽 도전! 밀라노 출국 결연한 각오 'K-스포츠의 자신감으로'[현장 인터뷰X밀라노-코르티나 올림픽]