한국관광공사, AI 디지털 전환 '관광기업 혁신바우처 지원' 공모 진행

기사입력 2026-02-04 14:23


문화체육관광부와 한국관광공사가 2월 27일까지 관광분야 중소기업의 디지털 경쟁력 강화를 위해 '혁신바우처 지원사업' 공모를 진행한다. 혁신바우처 지원사업은 관광기업의 AI·디지털 전환 관련 과업 수행 비용을 바우처 형태로 지원하는 사업이다. 수혜기업으로 선정되면 추후 서비스 제공기업과 매칭 후 과업을 수행하고, 공사는 바우처 형태로 대금을 지급한다.

4일 한국관광공사에 따르면 ]올해는 AI 등 고난도 과업 수행이 원활하도록 지원 규모를 전년 대비 최대 3000만원으로 확대한다. '심화'와 '일반' 2개 유형에서 총 78개 사를 선정하며 심화유형은 자부담금 포함 최대 1억3000만원원, 일반유형은 최대 7000만원 규모의 바우처를 제공한다. 이를 통해 앱·웹 개발 및 고도화, AI·빅데이터·로봇 등 신기술 도입, ICT 솔루션 도입, 디지털 전환 컨설팅, 디지털 마케팅 등 다양한 서비스를 제공받을 수 있다. 수혜기업의 디지털 역량 내재화를 위해 IT·AI·관광 분야 전문가로 구성된 멘토단이 과업 전반도 밀착 지원한다. 기술 도입이 실질적인 사업 성과로 이어지도록 사후 관리까지 체계적으로 지원한다.

신청 자격은 중소기업기본법상 중소기업으로서 관광사업을 영위하거나 관광 관련 사업을 계획 중인 기업이다. 기존 혁신바우처 사업을 포함해 한국관광공사의 여행업계 디지털 전환 지원사업, 스마트MICE 활성화 사업 등 1회 이상 수혜 이력이 있는 기업은 신청할 수 없다. 참여를 원하는 관광기업은 동 사업 누리집에서 신청하면 된다. 공사는 바우처 활용계획 우수성, 과업 수행 역량, 기대효과 등을 평가해 4월 중 최종 결과를 발표할 예정이다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

