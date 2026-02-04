"'오징어게임' 보고 'BTS 노래' 들었다고 공개 처형"

[스포츠조선 장종호 기자] 북한에서 남한 드라마와 K팝을 시청하거나 유포한 청소년들이 공개 처형되는 사례가 있다는 증언이 나왔다.
영국 매체 데일리메일에 따르면 국제 인권단체인 앰네스티 인터내셔널(Amnesty International)은 최근 북한을 탈출한 주민 25명을 심층 인터뷰한 결과, 남한 대중문화를 소비하는 행위가 노동교화소 수감, 공개 망신, 심지어 사형으로 이어질 수 있다고 밝혔다.
탈북자들은 남한 문화가 '중대한 범죄'로 취급되는 공포 분위기를 묘사했다.
일부 부유층 가정은 뇌물을 통해 처벌을 피하기도 하지만, 대부분은 극심한 탄압을 받는다고 주장했다.
최 모씨는 2017~2018년 신의주에서 외국 미디어를 배포했다는 이유로 공개 처형이 진행되는 장면을 목격했다고 증언했다. 그는 "당국이 모든 주민을 불러 수만 명이 모여 처형을 지켜봤다. 사람들을 세뇌하고 교육하기 위한 것"이라고 말했다. 또 다른 탈북자 김 모씨는 "중학교 시절 학생들을 처형장으로 강제로 데려가 남한 미디어를 보면 이런 결과를 맞게 된다고 보여줬다"고 말했다.
최근에는 남한 콘텐츠가 과거보다 더 빠르게 북한에 유입되고 있다는 증언도 나왔다. '사랑의 불시착', '태양의 후예' 같은 인기 드라마가 언급됐으며, 심지어 '오징어 게임'을 시청한 고등학생들이 처형됐다는 이야기도 전해졌다. 자유아시아방송(RFA)은 2021년 함경북도에서 '오징어 게임'을 배포한 혐의로 처형이 있었다고 별도로 보도한 바 있다.
K팝 역시 당국의 집중 단속 대상이다. 방탄소년단(BTS)의 음악을 들은 북한 청소년들이 적발돼 처벌을 받았다는 사례가 보도되기도 했다.
북한은 2020년 제정된 '반동사상문화배격법'을 통해 남한 드라마·영화·음악을 시청하거나 소지한 경우 5년에서 15년의 노동교화형을 선고하고, 대량 배포나 단체 시청을 조직한 경우 사형까지 규정하고 있다.
앰네스티 인터내셔널의 사라 브룩스 아시아 담당 부국장은 "남한 드라마 한 편을 본 대가로 목숨을 잃을 수 있는 공포적인 법이 시행되고 있다"며 "정보 접근을 범죄화하고, 이를 두려워하는 주민들로부터 부패한 관리들이 이익을 챙기고 있다. 이는 억압과 부패가 겹겹이 쌓인 체제"라고 비판했다.
그는 이어 "북한 정부의 정보 통제는 주민 전체를 사상적 감옥에 가둔 것이며, 세계와 연결되려는 최소한의 시도조차 가혹한 처벌로 이어진다. 이는 국제 인권 원칙을 정면으로 위반하는 행위이며 반드시 해체돼야 한다"고 강조했다. 장종호 기자 bellho@sportschosun.com