충남문화관광재단, 홍보 크리에이터·인플루언서 모집

충남문화관광재단이 충남의 문화·예술·관광 자원을 영상으로 담아낼 홍보 '크리에이터' 및 '인플루언서'를 모집한다고 4일 밝혔다. 참가 신청은 2월 18일까지 구글 폼을 통해 간편 지원이 가능하며, 신청 기간은 2026년 2월 18일까지다. 홍보 크리에이터·인플루언서 모집은 충남의 매력적인 관광 명소와 문화 행사를 디지털 트렌드에 맞는 고품질 영상 콘텐츠로 제작하여 대중에게 널리 알리기 위해 기획됐다.
충남문화관광재단은 맞춤형 홍보 콘텐츠 제작을 위해 크리에이터 5명과 인플루언서 10명을 두 분야로 나눴다. '크리에이터' 분야는 전문적인 영상 제작 역량을 보유한 5명을 선발, 충남의 매력을 담은 콘텐츠를 연간 7건 이상 제작해 충남문화관광재단 공식 SNS 채널의 대표 콘텐츠로 활용한다. 크리에이터 개인 채널에도 게시, 홍보 시너지를 극대화한다는 방침이다. 크리에이터는 영상 조회수에 따른 별도의 인센티브를 받을 수 있다.
'인플루언서' 분야는 충남의 문화예술 및 관광에 관심이 많고, 콘텐츠 제작(사진, 영상, 텍스트 등)이 가능한 개인 또는 단체 10명을 선발한다. 이들은 선정 후 총 5건의 콘텐츠를 제작해 인스타그램, 블로그, 유튜브 등 본인의 SNS 채널에 직접 업로드하며 현장의 생생한 소식을 확산하는 역할을 맡는다. 전문 역량이 요구되는 크리에이터에게는 1편당 50만 원의 활동비가, 인플루언서에게는 콘텐츠 1편당 5만 원의 활동비가 지급된다.