2025 빛초롱축제·광화문 마켓, '관람객 사상 최다' 서울 대표 겨울축제 발돋움

서울빛초롱축제와 광화문 마켓이 서울의 대표 겨울축제로 자리매김했다. 지난해 말부터 올해초까지 진행된 행사에 총 740만명의 관람객이 찾았다. 사상 최다 관람 기록이다.
4일 서울관광재단에 따르면 '2025 서울빛초롱축제'와 '2025 광화문 마켓'의 역대급 성과는 세련미와 함께 요즘 감성을 반영한 행사 구성 및 기획, 체계적인 홍보 전략, 서울윈터페스타와 연계 운영의 시너지 효과가 만들어 냈다.
2025 서울빛초롱축제의 경우 서사를 중심으로 구성했다. 청계광장부터 삼일교 방향으로 걸어가면 서울의 빛이 처음 들어왔던 과거부터 AI가 생각한 청계천의 미래 모습까지 시간순으로 볼 수 있는 형태다. 이색적인 전통 한지 등(燈), 미디어아트, 안개와 LED를 활용한 오로라 등 다양한 기술을 접목하여 콘텐츠의 외연을 확장한 점이 흥행 요소로 꼽힌다.
2025 광화문 마켓은 도심 속 대표적인 '무료 크리스마스 명소'로 입소문을 타며 큰 인기를 얻었다. 유럽 크리스마스 마켓의 감성과 이색 먹거리, 회전목마 등 체험 요소를 강화한 기획·운영으로 관람객들을 끌어들였다. 광화문 마켓 중심에 설치된 15m 대형 트리는 MZ세대 사이에서 'SNS 인증샷 성지'로 주목받았으며, 산타와의 사진 촬영 등 체험 콘텐츠는 가족 단위 방문객들에게 특별한 추억을 선사했다. 루돌프 회전목마를 비롯한 체험형 콘텐츠와 포토존이 조성됐고, 총 135개 소상공인 및 기획부스가 참여한 마켓에서는 다양한 상품과 먹거리를 판매해 약 10억 원 이상의 매출을 기록했다.
2025 서울윈터페스타는 서울빛초롱축제와 광화문 마켓을 비롯해 서울라이트 광화문, 서울광장 스케이트장, 서울콘, 제야의 종 타종행사, 서울라이트 DDP 등 도심 전역에서 다양한 겨울철 콘텐츠를 연계 운영하는 서울 대표 통합형 겨울 축제다. 축제 기간 중 총 1098만 명이 방문해 전년 대비 2배 이상 관람객이 증가했다.
길기연 서울관광재단 대표는 "서울빛초롱축제와 광화문 마켓의 콘텐츠 완성도를 지속적으로 높이고, 민간 및 지자체와의 협업을 더욱 강화하여 세계적인 겨울 축제로 자리매김해 나갈 계획"이라며 "비수기 관광 수요를 안정적으로 확대하고, 서울 겨울 관광 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 말했다.