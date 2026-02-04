'열린 관광 지원' 롯데월드, 장애인·시니어 우대 예매 서비스 도입

롯데월드가 열린 관광지로서 경쟁력 강화에 나선다. 장애인과 시니어 등을 대상으로 온라인 우대 예매 서비스를 도입, 이용 편의성을 높였다.

카카오톡 지갑 인증과 연계하여 운영하며, 온라인으로도 간편하게 우대 자격을 인증할 수 있도록 했다.

4일 롯데월드에 따르면 온라인 우대 예매의 대상자는 장애인과 시니어, 국가유공자, 국가보훈대상자, 기초생활수급자, 차상위계층 등이다. 현장에서만 가능했던 우대 예매가 온라인으로 확대되어 보다 편리하게 혜택을 적용 받을 수 있다.


온라인 예매 도입을 기념해 추가 할인도 제공한다. 3월 31일까지 온라인으로 예매 시 롯데월드 전국 5개 사업장(어드벤처, 어드벤처 부산, 아쿠아리움, 서울스카이, 워터파크) 기존 최대 50% 할인과 함께 최대 1000원을 추가로 할인 받을 수 있다.


롯데월드는 관광약자의 편의를 높이기 위해 다양한 노력을 지속하고 있다. 2023년에는 롯데월드 어드벤처, 2022년에는 아쿠아리움과 서울스카이가 서울관광재단이 주관하는 우수 유니버설 관광시설로 선정된 바 있다. 유니버설 관광시설은 장애인 등 고객을 포함해 누구나 안전하고 편리하게 이용할 수 있는 시설을 말한다. 롯데월드는 장애인 대상 어트랙션 탑승예약제 등 사업장의 특성을 반영한 편의제도 등을 도입했고, 접근성 확대에도 적극 나서고 있다.

이해열 롯데월드 마케팅부문장은 "롯데월드는 향후에도 모두가 편리하게 즐길 수 있는 관광 환경을 만들기 위해 최선을 다할 것"이라며 "즐거움의 가치를 사회 전반으로 확산하기 위해 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com

