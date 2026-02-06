롯데칠성음료 델몬트주스 설 명절 선물세트 7종 선봬

기사입력 2026-02-06 16:39


제공=롯데칠성음료

롯데칠성음료가 다가오는 설 명절을 맞이해 '델몬트주스 선물세트'를 선보인다.

이번 선물세트는 '소중한 사람에게 전하는 마음 담은 선물'이라는 콘셉트로 정통주스의 대명사 델몬트의 대표 제품을 혼합한 총 7종의 구성을 선보여 소비자 선택의 폭과 만족감을 높일 예정이다.

델몬트 1.5L 페트병 선물세트는 '애정(愛情)', '감사(感謝)' '풍요(豊饒)'라는 한자 속에 과일 이미지를 넣은 한국 전통의 멋을 담은 패키지로 꾸며졌다.

'제주감귤 매실 포도' 4본입의 애정 세트, '오렌지 포도 망고' 3본입의 감사 세트, '토마토 망고' 3본입의 풍요 세트 '제주감귤 매실 잔치집식혜' 3본입으로 구성된 우리가족 선물세트를 포함해 총 4종으로 구성됐다.

델몬트 소병 선물세트는 프리미엄 과일 주스를 간편하게 마실 수 있는 180mL 소병 제품을 12개씩 담았다.

'오렌지 포도 세트', '오렌지 토마토 세트', '감귤 포도 토마토 세트' 등 총 3종으로 구성됐다.

롯데칠성음료 관계자는 "소중한 사람에게 전하는 진심을 담은 '델몬트주스 선물세트'와 함께 더욱 뜻깊고 행복한 설 명절을 맞이할 수 있길 바란다"며, "앞으로도 우리 가족을 위한 건강하고 다양한 델몬트주스를 꾸준히 선보이며 소비자들에게 최고의 맛과 품질로 보답할 것"이라고 말했다.

