[설 연휴 소아 응급 Q&A] 열나고 토하는 아이, 언제 병원에 가야 하나?

[스포츠조선 장종호 기자] 설 연휴에는 대부분의 의료기관이 휴진하면서, 아이에게 갑작스러운 증상이 나타날 경우 보호자의 판단이 더욱 중요해진다. 특히 소아는 증상 표현이 어려워 "조금 더 지켜봐도 될지, 바로 병원에 가야 할지" 고민하는 경우가 많다.
A. 체온이 38~38.5℃ 미만이고, 해열제 사용 후 열이 내려가며 아이가 비교적 잘 놀고 수분 섭취가 가능하다면 집에서 경과 관찰이 가능하다.
A. 활동성이 유지되고 해열제 반응이 좋다면, 미열이 발생한 지 3일 이내에는 집에서 체온과 전신 상태를 관찰할 수 있다. 하지만 시간이 지날수록 점점 처지거나, 식사·수분 섭취가 눈에 띄게 줄어들고, 특히 밤사이 증상이 악화된다면 병원 진료를 받는 것이 권장된다.
Q. 아이가 토하거나 설사를 하는데 어느 정도까지 괜찮을까?
A. 하루 1~2회 정도의 구토나 설사이고 물이나 이온음료 등 수분 섭취가 가능하며 소변량이 크게 줄지 않았다면 경과 관찰이 가능하다.
반복적인 구토로 물을 거의 마시지 못하거나, 소변량 감소·입안 건조, 심한 복통, 피가 섞인 변, 기운 없이 계속 누워 있으려는 모습이 보이면 병원 진료가 필요하다.
Q. 기침이 심한데 집에서 지켜봐도 될까?
A. 가벼운 기침이나 콧물 정도이고 숨 쉬는 모습이 평소와 크게 다르지 않으며, 잠들었을 때 호흡이 안정적이라면 집에서 관찰이 가능하다.
하지만 숨 쉴 때 쌕쌕거리는 소리가 나거나 갈비뼈가 들어가 보일 정도로 호흡이 힘들어 보이는 경우, 기침 때문에 잠을 거의 못 자거나 입술이 창백하거나 파래 보인다면 즉시 병원 진료가 필요하다.
Q. 아이가 경련을 했는데 집에서 지켜봐도 되나?
A. 경련이 발생한 경우에는 반드시 병원 진료가 필요하다. 경련이 5분 이상 지속되거나 반복되는 경우, 경련 후 의식 회복이 더딘 경우는 특히 즉시 내원이 필요하다.
열성경련 병력이 있는 아이도 경련이 발생했다면 집에서 관찰하지 말고 병원 진료를 받아야 한다.
Q. 아이가 넘어지거나 부딪혔는데 언제 병원에 가야 하나?
A. 바로 울었고 이후 행동·말투·걸음걸이가 평소와 같다면 집에서 관찰할 수 있다.
그러나 반복적인 구토, 점점 졸려하거나 깨우기 어려운 상태, 심한 두통·경련·행동 변화가 있다면 병원 진료가 필요하다. 특히 외상 후 구토가 나타난 경우에는 두부 CT 등 영상 검사가 가능한 병원에서 정확한 평가를 받는 것이 안전하다.
Q. 명절 음식 섭취 후 두드러기나 알레르기 반응이 나타났다면?
A. 가벼운 두드러기나 가려움 정도이고 전신 상태가 양호하다면 집에서 지켜볼 수 있다.
하지만 입술·눈 주위·얼굴이 붓거나, 구토·복통이 동반되거나, 숨 쉬기 불편해 보이면 병원 내원이 필요하다.
Q. 아이가 약이나 이물질을 먹은 것 같은데
A. 무엇을 먹었는지 정확히 알 수 없거나, 어른 약·건강기능식품·여러 종류의 약이 섞여 있는 경우에는 증상이 없어도 병원 내원이 권장된다. 아이들은 체중이 적어 소량의 약물도 위험할 수 있어 빠른 의료진 평가가 중요하다.
Q. 뜨거운 음식이나 전기장판, 핫팩 등에 데었다면?
A. 피부가 약간 붉어지고 통증만 있다면 집에서 관찰할 수 있다.
물집이 생기거나 피부가 벗겨진 경우, 얼굴·손·관절 부위 화상은 병원 진료가 필요하다.
Q. 집에서 더 지켜볼지 병원에 갈지 헷갈릴 때 기준은?
A. 보호자가 보기에도 평소와 다르다고 느껴지거나, 시간이 지날수록 증상이 악화되는 경우, 보호자가 불안해 아이 상태를 계속 확인하게 된다면 병원 내원을 고려하는 것이 안전하다.
Q. 설 연휴에 보호자가 꼭 기억해야 할 원칙은?
A. 연휴 중 아이의 증상이 평소와 다르거나 판단이 어려울 때는 무리하게 집에서 지켜보기보다 병원 진료를 통해 정확한 평가를 받는 것이 가장 안전하다.
소아는 증상 표현이 제한적인 만큼, 보호자의 관찰과 직관 역시 중요한 의료 판단 기준이 된다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
