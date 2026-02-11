홈술 트렌드에 프리미엄 안주 수요 ↑…서울우유협동조합, 어포 기반 '한입치즈 3종' 선보여

기사입력 2026-02-11 11:46


최근 젊은 층을 중심으로 1인 가구가 급증하면서 홈술, 혼술 트렌드가 대세로 자리 잡았다. 특히, 혼자서도 부담 없이 간편하게 즐길 수 있는 프리미엄 안주에 대한 선호도가 높아지면서 관련 간편식 제품 수요 역시 증가하고 있다.

서울우유협동조합이 이같은 홈술 트렌드를 반영해 어포 기반의 스낵치즈 신제품 '한입치즈 3종'을 선보였다.

신제품 '한입치즈'는 ▲오징어 ▲어니언베이컨 ▲블랙페퍼 등 총 3종으로, 각 재료의 매력에 치즈의 풍미를 더해 친숙하면서도 색다른 맛을 조화롭게 구현한 것이 특징이다. 먼저, '오징어'는 쫄깃한 오징어의 식감과 부드러운 치즈의 맛을 느낄 수 있고, '어니언베이컨'은 짭쪼름한 베이컨과 달달한 어니언의 조화로운 풍미가 일품이다. 또, '블랙페퍼'는 특유의 알싸한 후추맛에 고소한 치즈가 어우러져 진한 감칠맛을 느낄 수 있다.

무엇보다 기존 안주 간편식 시장에서 흔히 볼 수 없던 어포 기반의 스낵치즈로 차별화된 맛과 풍미를 자랑하는 만큼 남녀노소 누구나 호불호 없이 즐길 수 있다. 술안주는 물론, 영양 간식으로도 제격이고, 35g 소용량 구성이라 1인 가구도 부담 없이 언제 어디서나 간편하게 프리미엄 스낵치즈의 맛을 경험할 수 있다는 설명이다.

하상원 서울우유협동조합 가공품마케팅팀장은 "어포 기반으로 오징어, 어니언베이컨, 블랙페퍼 등 다양한 재료와 치즈의 풍미가 어우러진 신제품 '한입치즈 3종'은 기존에 없던 색다른 치즈의 맛 경험을 선사할 것"이라며 "앞으로도 소비자들의 라이프스타일을 반영한 서울우유만의 차별화된 제품 포트폴리오를 확대해 나갈 것"이라고 말했다.
김소형 기자 compact@sportschosun.com



  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
