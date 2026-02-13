뷰티 브랜드 몽클로스, 밸런타인데이 한정판 ‘한남 에디션’ 출시

일상 속 웰니스를 제안하는 토탈 뷰티 브랜드 몽클로스(MONCLOS)가 밸런타인데이를 맞아 연인과 가족, 지인을 위한 한정판 '한남 에디션'을 선보인다.
몽클로스의 스테디셀러인 ▲펩타이드 플럼핑 립 세럼과 ▲컴포트 핸드크림을 담은 한남 에디션은, 브랜드 특유의 감각적인 무드를 반영한 블랙 컬러 컴팩트 파우치로 완성된 리미티드 에디션이다. 특히 이번 에디션은 스크런치 키링을 결합한 파우치 디자인으로, 가방이나 손목에 걸어 액세서리처럼 연출할 수 있는 휴대성과 실용성을 갖췄다. 웰니스 케어를 일상 속 라이프스타일 굿즈로 확장한 것이 특징이다.
또한 4가지 메인 키링과 알파벳 이니셜을 활용한 커스터마이징 요소를 더해, 개인의 취향을 반영한 맞춤형 연출이 가능하도록 했다. 이를 통해 소장 가치를 높이는 것은 물론, 선물로서의 특별함도 더했다.
파우치에 담긴 펩타이드 플럼핑 립 세럼은 바를수록 입술에 자연스러운 볼륨과 생기를 더해주는 데일리 립 케어 제품으로, 50,000ppm의 고함량 보르피린과 13가지 펩타이드 콤플렉스를 함유해 입술 컨디션을 탄탄하게 가꿔준다. 라즈베리 추출물과 식물성 오일을 더해 풍부한 보습과 부드러운 각질 케어를 도우며, 자극적이지 않은 은은한 플럼핑감과 무향 처방으로 일상 속에서 부담 없이 사용할 수 있다.
함께 구성된 컴포트 핸드크림은 시어버터와 식물 유래 보습 성분을 함유해 끈적임이나 잔여감 없이 빠르게 흡수되는 산뜻한 사용감이 강점이다. 향은 우디 플로럴 향의 '우드랜드'와 시트러스 베르가못 향의 '텐더가든' 두 가지로 사용자의 취향에 맞게 선택할 수 있다.
몽클로스 관계자는 "한남 에디션은 몽클로스가 지향하는 웰니스 라이프스타일을 일상 속 아이템으로 풀어낸 에디션"이라며 "자신을 위한 케어는 물론, 발렌타인데이 등 특별한 날에 소중한 사람에게 마음을 전할 수 있는 의미 있는 선물이 되길 바란다"고 전했다. 전상희 기자 nowater@sportschosun.com