심근경색 스텐트 시술 후 약물 복용 효과, 첫 1년에 집중…사망 위험 55% 감소

복용 1년 시점 기준(Landmark Analysis) 사망률 비교 그래프. RASi 사용군은 1년 이내 사망률이 총 55% 감소했다.
[스포츠조선 장종호 기자] 스텐트 시술을 받은 급성 심근경색 환자에게 필수적으로 처방되는 레닌-안지오텐신계 저해제(Renin-Angiotensin System inhibitors, RASi)의 효과가 투약 후 첫 1년에 집중된다는 연구 결과
호남대학교 임상병리학과 최병걸 교수, 오동주 고려대학교 명예교수, 이승욱 광주기독병원장)이 밝혀냈다.
레닌-안지오텐신계 저해제는 다양한 심혈관질환 환자에서 표준 치료로 사용되고 있는 약물로 특히 심근경색이나 고위험 심혈관질환 환자에서 장기간 처방되는 경우가 많다. 그러나 증상 호전 이후에도 약제를 계속 유지해야 하는지, 일정 기간 이후 중단이 가능한지 등에 대한 근거가 충분하지 않은 상황이었다. 이에 연구팀은 레닌-안지오텐신계 저해제 치료 기간에 따른 주요 심혈관 사건 발생률과 사망률을 비교 분석해 최적의 치료 유지 기간에 대한 근거를 마련하고자 연구를 진행했다.
연구팀은 한국인 급성 심근경색증 등록연구(KAMIR-NIH) 데이터에 등록된 환자 중 약물 방출 스텐트 시술을 받은 ST분절 상승 심근경색(STEMI) 환자 5017명을 대상으로 레닌-안지오텐신계 저해제 복용에 따른 시기별 효과를 추적 분석했다. 그 결과 퇴원 시점부터 첫 12개월 동안 복용한 환자군은 비복용군에 비해 전체 사망 위험이 55% 낮게 나타났다.
특히 이 시기에는 심장 기능(좌심실 구출률) 개선과 혈압 조절 효과가 비복용군보다 통계적으로 유의하게 높았다. 반면, 시술 후 첫 1년을 주요 심혈관 사건 없이 보낸 환자들의 12개월부터 36개월 사이의 레닌-안지오텐신계 저해제 지속 복용과 생존율에는 유의미한 상관관계가 발견되지 않았다.
고대구로병원 심혈관센터 나승운 교수는 "이번 연구 결과는 시술 후 레닌-안지오텐신계 저해제 복용으로 인한 생존 효과가 초기 1년에 집중됨을 뜻 한다"며 "따라서 치료 지속 1년 이후에는 환자의 심기능 회복 정도를 고려해 의료진의 판단에 따라 치료 지속 여부를 결정하는 것이 바람직함을 뒷받침해주는 연구"라고 설명했다.
호남대학교 임상병리학과 최병걸 교수는 "레닌-안지오텐신계 저해제 복용을 구체적으로 얼마나 오래 유지해야 하는지에 대해서는 임상의 판단에 의존하는 경우가 많았다. 이번 연구는 치료제 장기 유지의 임상적 이점을 객관적 데이터로 제시함으로써, 심혈관질환 환자 관리 전략 수립의 토대를 마련했다는 점에서 의미있는 연구"라고 말했다.
오동주 고려대학교 명예교수는 "심근경색 환자들은 다량의 약물을 평생 복용해야 한다는 심리적 부담이 크다. 첫 1년이 생존과 직결되는 핵심 기간이라는 명확한 근거가 확인된 만큼 환자의 이번 연구 결과가 투약 순응도 향상을 이끌어낼 수 있을 것"이라고 덧붙였다.
한편, 이번 연구 결과 논문 '약물용출스텐트-경피적 관상동맥중재술을 시행받은 ST분절 상승 심근경색 환자에서 레닌-안지오텐신계 억제 치료 기간의 최적화: 한국급성심근경색증 등록사업(KAMIR-NIH) 실제 임상 랜드마크 분석 근거'는 국제 학술지 'Coronary Artery Disease'에 최근 게재됐다.