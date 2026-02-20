퀵커머스 매출 30% ↑…SSG닷컴, 바로퀵 거점 80곳으로 확대

SSG닷컴이 이달 말까지 즉시배송 서비스 '바로퀵' 물류거점을 전국 80곳으로 확대한다.

바로퀵은 식품·생활용품 등 이마트 매장 상품을 점포 중심으로 반경 3km이내에서 배달대행사의 이륜차로 도착지까지 1시간 내외로 배송해주는 서비스다.

SSG닷컴은 이마트와 협업해 서울권 17곳, 경기권 27곳, 강원권 2곳, 충청권 5곳, 전라권 9곳, 경상권 18곳, 제주권 2곳에서 바로퀵 서비스를 제공한다.

바로퀵 1월 매출은 물류 인프라 확대에 힘입어 전월 대비 30% 증가했다. 특히 제철 과일과 채소, 육류 등 이마트의 우수한 농축수산물이 전체 성장을 견인하고 있다.

SSG닷컴은 바로퀵 이용자 증가세에 발맞춰 오는 26일까지 '낮 시간 무료배송' 프로모션을 진행한다. 행사 기간 매일 낮 12시부터 오후 5시 사이에 3만 원 이상 구매하는 고객에게 무료배송 쿠폰을 증정한다. 쿠폰은 ID당 하루 1회 발급받을 수 있으며 발급 당일 사용할 수 있다. 개학을 앞두고 '신학기 준비템' 기획전도 함께 열린다.

SSG닷컴 관계자는 "신뢰도 높은 이마트 상품을 신선한 상태로 즉시 배송한다"며 "무료배송 혜택을 통해 바로퀵 서비스를 경험하길 바란다"고 말했다.
