남편 시신과 3주간 함께 잠든 여성, 징역 14개월 선고

기사입력 2026-02-26 09:45


남편 시신과 3주간 함께 잠든 여성, 징역 14개월 선고
자료사진 출처=픽사베이

[스포츠조선 장종호 기자] 남편의 시신과 함께 3주간 생활한 여성이 법정에서 징역형을 선고받았다.

BBC 등 현지 매체들에 따르면 영국 옥스퍼드셔에 사는 남성 A(71)는 지난해 10월 21일(현지시각) 숨진 채 경찰에게 발견됐다. 10월 초 심장마비로 숨진 것으로 추정되며 이미 심각한 부패가 진행된 상태였다.

경찰은 아내 B(61)를 남편의 시신을 방치하고 '합법적이고 존엄한' 장례 절차를 위반한 혐의로 기소했다.

그녀는 혐의를 인정했으며, 옥스퍼드 크라운 법원은 징역 14개월을 선고했다.

재판부는 "B가 약 3주 동안 남편의 시신 옆에서 잠을 잤다"며 "이는 매우 중대한 범죄이며 사회적 품위에 대한 심각한 모욕"이라고 지적했다.

검찰 측은 숨진 A가 심각한 심장질환을 앓고 있었으며, 부부 관계가 술에 취한 언쟁과 가정폭력으로 결부된 '불안정한 관계'였다고 설명했다. 경찰은 발견 당시 TV가 켜져 있었고 침대가 사용된 흔적이 있어, B가 남편의 시신이 있는 방에서 계속 생활한 것으로 판단했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박수홍 형수 법정 오열 안통했다...친형 부부, 횡령 혐의 '징역형' 최종 확정

2.

[단독] 신예은, 원톱 주인공 우뚝..'여고생왕후' 주인공

3.

남보라 13번째 동생, 대통령이 이름 지어줬다 "출산 당일 TV 출연" ('편스토랑')

4.

박찬욱, 칸 영화제 심사위원장 위촉…한국인 최초-亞 두번째 쾌거

5.

신동엽♥선혜윤PD, 오늘(26일) 딸 '서울대 입학식' 경사 "엄마 후배 됐다"

연예 많이본뉴스
1.

박수홍 형수 법정 오열 안통했다...친형 부부, 횡령 혐의 '징역형' 최종 확정

2.

[단독] 신예은, 원톱 주인공 우뚝..'여고생왕후' 주인공

3.

남보라 13번째 동생, 대통령이 이름 지어줬다 "출산 당일 TV 출연" ('편스토랑')

4.

박찬욱, 칸 영화제 심사위원장 위촉…한국인 최초-亞 두번째 쾌거

5.

신동엽♥선혜윤PD, 오늘(26일) 딸 '서울대 입학식' 경사 "엄마 후배 됐다"

스포츠 많이본뉴스
1.

'WBC의 황제'는 일본입니다! 세계적 주목…여전히 강력한 선발진+'OPS 최고' 타선

2.

롯데 레이예스 살아있네! 1회초 선두타자 홈런 쾅! →52억 이영하 공략 [미야자키 현장]

3.

"불 끄면 그 생각 뿐" 오키나와의 잠 못드는 밤, 부상이탈→슬림해진 대표팀, '선택과 집중' 속 깊어지는 고민

4.

'만루포→백투백' 안현민·김도영 우타 거포 동시 폭발, 대표팀, 삼성 마운드 초토화 '린위민 공포' 지웠다[오키나와리포트]

5.

"매커니즘 무너진 것 같다" 사령탑 우려, LAD 사사키 선발 진입 먹구름?

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.