'불리함을 뒤집는 한 수'… 아웃 코스의 반란!

경정에서 코스의 유불리는 비교적 분명하다. 출발선에서 가장 안쪽을 차지하는 인코스가 유리하고, 바깥으로 갈수록 승부가 쉽지 않다는 인식이 일반적이다.
실제 기록에서도 이런 흐름은 확인된다. 최근 2년간의 성적을 살펴보면 1코스 승률은 약 36%, 2코스는 24%로 절반이 넘는 승리를 안쪽 코스가 차지하고 있다. 반면 센터코스는 3코스 16%, 4코스 12% 수준이며 아웃 코스는 5코스 8%, 6코스 4%로 크게 낮아진다. 수치만 보면 안쪽 코스가 절대적으로 유리한 구조다. 이 때문에 경주 전망이나 분석에서도 자연스럽게 인 코스 선수들에게 무게가 실리는 경우가 많다.
하지만 최근 경주에서는 이러한 흐름을 뒤집는 장면도 종종 등장하며 경정 팬들의 관심을 끌고 있다. 불리한 위치에 놓인 선수들이 더욱 과감한 전략을 선택하며 변수를 만들어내고 있기 때문이다.
정주현(8기, A1). 사진제공=국민체육진흥공단
아웃 코스가 판도를 흔드는 가장 대표적인 방법은 강한 스타트다. 안쪽 선수들보다 빠르게 가속 타이밍을 잡아 초반부터 주도권을 확보하는 방식이다. 출발 순간에 격차를 만들어 놓으면 이후 전개에서도 훨씬 유리한 위치를 점할 수 있기 때문이다.
지난주 열린 9회차 경주에서도 이러한 장면이 나왔다. 2월 26일 7경주는 1코스를 차지한 조규태(14기, A2)가 중심으로 평가됐고, 3코스 이상문(12기, B1) 등이 입상 후보로 거론됐다. 하지만 실제 경주는 예상과 다른 흐름으로 전개됐다. 조규태가 0.33초, 이상문이 0.38초로 출발이 늦어진 사이 5코스 정주현(8기, A1)이 0.06초의 빠른 스타트를 끊었다.
위기를 극복하기 위한 초강수가 통한 것이다. 이후 과감한 휘감기에 성공하며 단숨에 선두로 올라섰고, 바깥쪽에서 출발한 6코스 한 진(1기, B1) 역시 0.13초의 빠른 출발을 바탕으로 상위권에 합류하며 경주의 흐름이 크게 바뀌게 되었다.
송효석(8기, B1). 사진제공=국민체육진흥공단
또 하나 중요한 요소는 전개를 읽는 순발력이다. 인코스와 센터코스 선수들이 주도권 경쟁을 벌이는 과정에서 생기는 빈틈을 놓치지 않는 것이다. 상황 판단이 조금만 늦어도 기회를 잡기 어렵기 때문에 집중력과 판단력이 무엇보다 중요하다.
같은 날 열린 12경주에서도 비슷한 장면이 펼쳐졌다. 경주 전 1코스 나종호(16기, B2)와 2코스 김태규(10기, A1)의 경쟁 구도로 압축되는 분위기였다. 그러나 나종호가 0.29초로 출발이 늦었고, 김태규가 0.12초 스타트로 휘감기를 시도하는 과정에서 견제가 이어졌다. 여기에 3코스 김계영(6기, B1)까지 외곽으로 밀려나면서 안쪽에 순간적인 공간이 생겼고, 이를 놓치지 않은 5코스 송효석(8기, B1)이 정확하게 파고들며 선두로 올라섰다. 순식간에 판세가 바뀐 장면이었다.
아웃코스의 선전은 일반 경주뿐 아니라 대상경주에서도 종종 등장한다. 지난해 그랑프리 경정에서 김도휘(13기, A1)가 강자들을 제치고 정상에 올랐고, 2024년 제22회 쿠리하라배에서도 정민수(2기, A2)가 바깥 코스의 불리함을 극복하며 우승을 차지했다. 쉽지 않은 조건 속에서도 과감한 스타트와 집중력 있는 전개가 만들어낸 결과였다.
결국 아웃코스의 승부는 단순하다. 불리한 위치를 인정하는 대신 더 빠른 출발과 적극적인 전술로 변수를 만드는 것이다. 그래서 경정의 추리력을 높이기 위해서는 코스만으로 결과를 단정하기보다 전개와 스타트, 모터 성능까지 함께 살펴볼 필요가 있다.
세찬 물보라와 함께 아웃코스 선수들이 만들어내는 반란, 경정이 짜릿한 이유가 바로 이 때문이다.