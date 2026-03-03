광명스피돔서 동화·체험 함께…어린이 문화교실 인기

주말마다 광명스피돔이 아이들의 웃음소리로 채워진다. 어린이들이 동화를 듣고 만들기 체험을 함께 즐길 수 있는 문화 프로그램이 마련된다.
서울올림픽 기념국민체육진흥공단 경륜경정총괄본부(이사장 하형주)는 어린이 문화교실 '스피돔 상상라운지' 3월 프로그램을 운영한다고 밝혔다.
프로그램은 7일부터 28일까지 매주 토요일 광명스피돔 2층 어린이 북카페에서 진행된다. 구연동화와 창의 만들기 체험을 결합한 참여형 수업으로 어린이들이 자연스럽게 책과 친해지고 상상력을 키울 수 있도록 구성됐다.
3월 프로그램은 동화와 체험 활동이 함께 진행되는 것이 특징이다. '조용한 빵가게', '아기 힘이 세졌어요', '목련 만두', '꽁꽁꽁 피자' 등 다양한 구연동화가 진행되며, 이야기와 연계한 만들기 활동도 마련된다. 어린이들은 '지티씨가 조용히 빵을 주는 법', '아보카도 과일 스프', '반짝이는 목련 만두', '맛있는 피자 만들기' 등 흥미로운 체험 프로그램에 참여하게 된다.
광명스피돔 어린이 문화교실 운영 모습. 사진제공=국민체육진흥공단
수업은 하루 4회(13시, 14시, 15시, 16시) 운영되며 회차별 약 30∼35분 동안 진행된다. 참여 대상은 5세부터 9세 어린이까지이며, 5~7세 어린이는 부모와 분리 참여가 가능한 경우에 한 해 참여할 수 있다.
경륜경정총괄본부 관계자는 "광명스피돔을 찾은 가족들이 아이들과 함께 문화 체험을 즐길 수 있도록 어린이 프로그램을 지속적으로 운영하고 있다."며 "앞으로도 어린이들의 창의력과 감성을 키울 수 있는 다양한 문화 콘텐츠를 마련하겠다."고 밝혔다.