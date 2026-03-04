더현대 서울서 2026 시즌 KLPGA 투어 출정식·팝업스토어 진행…현대백화점·KLPGA, 공동 마케팅 MOU 체결

기사입력 2026-03-04 16:22


더현대 서울서 2026 시즌 KLPGA 투어 출정식·팝업스토어 진행…현대…

현대백화점이 (사)한국여자프로골프협회(KLPGA)와 2026 시즌 KLPGA 투어 공동 마케팅을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

협약식은 4일 서울 강동구 KLPGA 본사에서 정지영 현대백화점 사장과 김순희 KLPGA 수석부회장 등 주요 관계자들이 참석한 가운데 진행됐다.

양측은 이번 협약을 통해 KLPGA 투어 관련 다양한 콘텐츠를 공동으로 기획하고 선보이게 된다. 우선, 오는 25일 더현대 서울 5층 사운즈 포레스트에서 2026 시즌 KLPGA 투어 개막을 기념하는 출정식을 개최한다. 출정식에는 박현경, 임희정, 유현조, 이가영 등 KLPGA 투어 주요 참가 선수 12명이 참석해 시즌 목표와 각오를 밝히고, 팬들과 소통하는 시간이 마련된다.

오는 20~29일 압구정본점과 더현대 서울 등 현대백화점 전국 점포에서는 골프 테마 행사 '그린 마스터 페스타'를 진행한다. 행사 기간 미니 퍼팅 대회, 골프공 커스텀 등 다양한 고객 참여형 콘텐츠를 선보이며, 골프 브랜드 상품을 최초 판매가 대비 최대 50% 할인 판매한다. 더현대 서울 사운즈 포레스트에서는 선수 애장품 전시를 비롯해 2026년 KLPGA 투어 시즌권 등 KLPGA 공식 상품을 판매하는 팝업스토어도 운영한다.

정지영 현대백화점 사장은 "이번 MOU를 통해 현대백화점을 방문하는 고객들에게 KLPGA 투어를 알리고 골프에 대한 관심도 높일 수 있을 것으로 기대된다"며 "앞으로도 스포츠 연계 행사를 비롯한 다양한 콘텐츠를 기획해 단순 쇼핑 공간을 넘어 이색적인 경험을 할 수 있는 리테일 공간으로 발전시켜 나갈 것"이라고 전했다.
김소형 기자 compact@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

안선영, 난동 끝 결박된 치매 母에 충격 "인간의 기본 존엄 무너져"

2.

엄태웅♥윤혜진 딸, 선화예중 입학식 등장..175cm 교복 자태 '우월 유전자'

3.

'또 소파에 신발 올리기'...이영은, '왕사남' 보러갔다 공중도덕 논란

4.

홍석천, 주식 대폭락에 패닉 "아침에 폭망...심장마비 올 듯"

5.

'영앤리치' 혜리, 강남 빌딩 2채 중 삼성동 건물 145억 매물로…'40억 차익' 노린다

연예 많이본뉴스
1.

안선영, 난동 끝 결박된 치매 母에 충격 "인간의 기본 존엄 무너져"

2.

엄태웅♥윤혜진 딸, 선화예중 입학식 등장..175cm 교복 자태 '우월 유전자'

3.

'또 소파에 신발 올리기'...이영은, '왕사남' 보러갔다 공중도덕 논란

4.

홍석천, 주식 대폭락에 패닉 "아침에 폭망...심장마비 올 듯"

5.

'영앤리치' 혜리, 강남 빌딩 2채 중 삼성동 건물 145억 매물로…'40억 차익' 노린다

스포츠 많이본뉴스
1.

한국팀 대반전! 중국 박살 내고 'WBC 최고 기록 보유'→외신 집중 조명…국가별 실력차 극명, 2026 대회는?

2.

4×MVP 맞아? WBC '빅3'중 오타니만 죽쑤네, 저지 2안타 2타점-소토 투런홈런 폭발

3.

'日 대오열' 오타니 MVP 탈락! "WBC 애런 저지가 먹는다"…타격감↓+일본 우승 못해→미국서 MVP 나올 것

4.

'음바페 호드리구 부상, 남의 일이 아니다' 아킬레스건 차인 손흥민, 집중견제+살인 일정 소화..월드컵 전까지 부상 리스크 최고조

5.

"한국 8강이면 성공" 美 매체, C조 1위는 당연히 일본이고 2위는 대만이 유리...근거는?

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.