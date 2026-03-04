메르세데스-벤츠 공식 딜러 '한성자동차', 3월 단 한 달간 '라스트 골든벨' 프로모션 진행…선착순 140대 구매 혜택

기사입력 2026-03-04 17:33


메르세데스-벤츠 공식 딜러 '한성자동차', 3월 단 한 달간 '라스트 골…
사진제공=한성자동차

메르세데스-벤츠 공식 딜러 한성자동차(대표 김마르코)가 3월 단 한 달간 '라스트 골든벨(Last Golden Bell)' 프로모션을 진행한다.

올해는 칼 벤츠가 1886년 최초의 자동차를 발명해 특허를 출원하며, 그 역사가 시작된 지 140주년을 맞이하는 해다. 이번 프로모션은 한성자동차가 이를 기념해 마련한 행사로, 고객에게 뜻 깊은 감사의 마음을 전하고자 보다 특별한 구매 혜택을 제공한다.

먼저, 3월 한 달간 메르세데스-벤츠 GLE 450과 E 450, A 220 등 주요 모델 선착순 140대 한정으로 기존 3년 보증에 1년을 추가해 총 4년 보증 프로그램을 제공한다. 이는 프리미엄 수입차 구매 시 중요하게 고려되는 유지·관리 비용 부담을 줄여주는 혜택으로, 선착순 마감 시 종료된다.

또한 3월 7~8일과 14~15일, 주말 총 4일간 계약 고객을 위한 특별 혜택도 마련된다. 해당 주말 기간 전시장을 방문해 계약을 체결한 고객에게는 메르세데스-벤츠 미니 트래블백을 증정한다. 계약 후 3월 내 출고 완료 고객 대상 럭키드로우 이벤트를 통해 총 140명 추첨으로 리모와 캐리어와 LG 공기청정기, 메르세데스-벤츠 공식 컬렉션 등 다양한 경품을 제공한다.

이 밖에 한성자동차 기존 고객이 차량을 재구매할 경우 3월 한 달간 전 모델 대상 1% 추가 할인(최대 100만 원)을 제공한다.

한성자동차 김마르코 대표는 "140주년을 맞아 고객에게 실질적인 혜택과 만족을 제공하고자 이번 프로모션을 준비했다"며, "3월 한정으로 마련된 혜택인 만큼, 그간 차량 구매를 고려해온 고객에게 특별한 기회가 되길 바란다"고 밝혔다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.