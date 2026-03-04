용인세브란스병원 박진오 신임 병원장 "지역사회와 상생"

기사입력 2026-03-04 17:54


[스포츠조선 장종호 기자] 연세대학교 용인세브란스병원은 4일 병원 4층 대강당에서 병원장 이·취임 예배를 진행했다. 이날 예배에서는 제3대 박진오 병원장의 취임과 제2대 김은경 병원장의 이임이 이뤄졌다.

박진오 신임 병원장의 임기는 2026년 3월부터 2028년 2월까지 2년이다.

예배에는 박진오 병원장, 김은경 전임 병원장, 박윤수 1부원장, 김자경 2부원장을 비롯한 주요 보직자와 교직원, 이상일 용인특례시장 등 200여 명이 참석했다.

박 병원장은 취임사를 통해 "용인세브란스병원이 1983년 용인시 처인구에서 시작해 2020년 3월 신축 이전 개원하기까지 수많은 교직원 여러분의 노력이 있었다"며 "그 소중한 헌신을 기억하며, 내부 구성원의 화합과 지역사회와의 상생을 바탕으로 경기 남부를 대표하는 병원으로 자리매김하도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편, 2026년 3월 1일 부임한 박진오 병원장은 1989년 연세대학교 의과대학을 졸업하고, 동 대학에서 석·박사 과정을 마쳤다. 이후 신축 개원 전 용인세브란스병원의 진료부장, 제8대 병원장을 역임했으며, 신축 용인세브란스병원에서 정형외과장, 진료부원장, 대외협력위원장 등을 맡아 병원의 안정적인 발전에 기여해 왔다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com




용인세브란스병원 박진오 신임 병원장 "지역사회와 상생"
박진오 신임 병원장

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'영앤리치' 혜리, 강남 빌딩 2채 중 삼성동 건물 145억 매물로…'40억 차익' 노린다

2.

홍석천, 주식 대폭락에 패닉 "아침에 폭망...심장마비 올 듯"

3.

'최동석과 이혼' 박지윤, '56kg' 인생 최저 몸무게 인증 "매일 아침 뛴다"

4.

산다라박, 박봄 폭로에 참담한 심경 "마약 한 적 없어, 그녀가 건강하길"

5.

"작업실 가두고 폭언만"…'조선족 래퍼→마약 의혹' 디아크, 이번엔 소속사 저격[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

'영앤리치' 혜리, 강남 빌딩 2채 중 삼성동 건물 145억 매물로…'40억 차익' 노린다

2.

홍석천, 주식 대폭락에 패닉 "아침에 폭망...심장마비 올 듯"

3.

'최동석과 이혼' 박지윤, '56kg' 인생 최저 몸무게 인증 "매일 아침 뛴다"

4.

산다라박, 박봄 폭로에 참담한 심경 "마약 한 적 없어, 그녀가 건강하길"

5.

"작업실 가두고 폭언만"…'조선족 래퍼→마약 의혹' 디아크, 이번엔 소속사 저격[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

'최약체인데 정우주까지?' 한국, 체코 반드시 잡는다, 선발은 소형준…"첫 단추 잘 끼우겠다"

2.

기적의 회복 속도, 불굴의 의지...김원중 불펜 피칭도 했다, 개막전 가능할까

3.

"팬들은 이래서 미친다" 사우디 '돈방석'에 이어 주급 40만파운드 인상도 사인 미룬 맨유 캡틴..'돈 보다 우승 야망이 먼저다'

4.

손흥민 있었으면 노렸을텐데..."토트넘 제발 강등" 기도하는 팀 있다, "예의주시 중"

5.

"2등으로는 안될거야" 올림픽 금메달 23개 전설의 경고? 팀 USA 누구도 유니폼을 벗지 않았다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.