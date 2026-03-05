유방암 환자 30만명…유방재건술은 미용 성형 아닌 암 치료의 '완성'

|
[스포츠조선 장종호 기자] 국내 여성암 발생 1위인 유방암 환자가 빠르게 증가하고 있다. 건강보험심사평가원에 따르면 2020년 약 23만 명이었던 환자 수는 2024년 30만 명을 넘어섰다. 조기에 발견할 경우 생존율이 90~100%에 달할 만큼 치료 결과는 긍정적이지만, 유방 절제로 인한 신체 변화는 상실감과 우울증 등 깊은 심리적 부담을 남길 수 있다. 유방재건술은 이러한 환자의 심리적 안정과 삶의 질 향상을 위한 중요한 치료 과정으로, 단순한 미용 목적을 넘어 유방암 치료의 연장선에서 중요한 역할을 한다. 강동경희대학교병원 성형외과 유영천 교수의 도움말로 유방재건술에 대해 정리했다.
유영천 교수는 "유방재건은 의학적 복원을 넘어 환자가 암 치료 이후의 삶으로 자연스럽게 복귀할 수 있도록 돕는 치료 과정"이라며, "신체적 회복과 정서적 안정이 함께 이루어질 때 비로소 유방암 치료가 완성된다"고 강조했다.
◇치료 계획에 따른 '최적의 시기' 선택
즉시 재건은 유방암 수술과 동시에 시행하는 방법으로, 피부 외형을 최대한 보존할 수 있고 수술 횟수를 줄일 수 있다는 장점이 있다. 최근에는 수술 기법의 발달로 선택의 폭이 더욱 넓어졌다.
지연 재건은 암 치료가 끝난 뒤 일정 기간이 지난 후 시행한다. 수술 과정이 상대적으로 복잡할 수 있으나, 방사선 치료 등으로 피부 손상이 예상되는 경우 안전한 선택지가 될 수 있다.
유영천 교수는 "적절한 유방 재건 시기는 수술 결과에 중요한 영향을 미친다."라면서 "전체 치료 계획 안에서 충분한 상담을 거쳐 시기를 결정하는 것이 중요하다"고 설명했다.
◇환자 상태 고려한 '맞춤형 전략'
유방재건술은 환자의 신체 조건과 치료 계획에 따라 보형물 재건과 자가조직 재건 중 적합한 방법을 선택한다.
보형물 재건은 수술 부담이 비교적 적고 회복이 빠른 편이다. 최근에는 피부를 보존하는 유방암 수술 기법 덕분에 조직 확장 과정 없이 즉시 보형물을 삽입하는 사례가 늘고 있다.
자가조직 재건은 복부나 등 근육 조직을 이용하는 수술방식으로, 수술 과정은 복잡하지만 피부가 부족하거나 방사선 치료가 필요한 경우 효과적인 대안이 된다. 재건의 완성도를 결정짓는 유두와 유륜 재건도 빼놓을 수 없다. 최근에는 수술 기법의 특성을 고려하여, 자연스러움과 만족도가 높은 문신 기법을 활용해 유륜을 재건하는 방식이 널리 쓰이고 있다.
◇정교한 설계·협진으로 완성하는 '일상 복귀'
유방재건술은 성형외과 단독 치료가 아니라, 유방외과 등 유방암 치료 과정 전체를 아우르는 정교한 협력의 결과물이다. 암 수술의 특성과 향후 치료 계획을 면밀히 분석해 재발 확인에 영향을 주지 않는 최적의 전략을 수립하는 것이 중요하다.
유영천 교수는 "유방암 진단 직후에는 불안한 마음에 치료를 서두르느라 재건을 충분히 고려하지 못하는 경우도 있다"면서 "초기 단계부터 분야별 전문 의료진과 상담해 치료 방향을 설계하는 것이 바람직하다"고 설명했다. 이어 "유방재건은 단순히 외형을 복원하는 선택을 넘어, 암 이전의 일상을 당당하게 되찾아 삶의 질을 높이는 중요한 과정"라고 강조했다.
