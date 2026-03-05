김우겸, 첫 대상 준우승으로 존재감…김포팀 '차세대 엔진' 부상

김우겸(27기, S1, 김포)은 지난 2월 15일 열린 '2026 스피드온배 대상 경륜' 특선급 결승전에서 선행 승부를 펼친 끝에 팀 선배 정종진(20기, SS)에 이어 준우승을 차지했다. 데뷔 이후 처음으로 대상 경륜 시상대에 오른 순간이었다. 그의 준우승은 단순한 성적 이상의 의미를 남겼다는 평가다. 김포팀도 정종진의 우승과 김우겸 준우승이 더해지며 겹경사를 맞았다.
김우겸은 지난 2023년 경륜훈련원 27기를 2위로 졸업하며 우수급으로 데뷔했다. 이후 특별승급을 통해 불과 5개월 만에 특선급에 진출하며 빠르게 두각을 나타냈다. 데뷔 9개월 만에 특선급 첫 승을 거뒀고, 같은 해 10월 세종에서 김포로 훈련지를 바꿨다. 김포팀 합류 이후 상승세는 더욱 뚜렷했다. 2024년 전체 성적 14위를 기록했고, 지난해에는 전체 9위까지 오르며 특선급 TOP 10에 진입했다.
이렇듯 꾸준한 성장세를 이어온 김우겸의 최근 활약은 내용 면에서도 더욱 눈부시다. 지난해 11월 슈퍼특선 양승원(22기, SS, 청주)를 상대로 정면 승부 끝에 우승을 차지했었고, 이번 스피드온배 예선에서도 양승원의 강력한 추입을 막아내며 1위를 차지하기도 했다.
준결승에서는 선행 승부로 공태민(24기, SS, 김포)에게 추입을 허용 2착으로 결승에 올랐다. 이 과정에서 슈퍼특선 류재열(19기, SS, 수성)과 강자 황인혁(21기, S1, 대전 개인)을 상대로 정면 승부를 펼쳐 경쟁력을 입증하기도 했다.
김우겸(27기, s1, 김포) 사진제공=국민체육진흥공단
김우겸의 이런 상승세 뒤에는 역시나 혹독한 훈련이 있었다. 그는 정종진, 공태민과 함께 지난 1월 태국에서 동계 훈련을 하며 2026시즌을 준비했다.
최근 경륜 팬들 사이에서는 김우겸을 두고 "김포팀의 새로운 엔진"이라는 말까지 나온다. 단순한 실력뿐 아니라 팀 내에서 선후배를 잇는 가교역할까지 해내고 있기 때문이다. 실제로 중요한 경주에서 팀을 위해 희생적인 전개를 펼친 경우도 적지 않았다.
김우겸은 당시 준우승 직후 "그동안 대상 트로피가 없었는데 긍정적인 마음으로 경주에 임한 것이 좋은 결과로 이어졌다. 올 시즌 목표는 그랑프리 결승 진출이다. 김포팀과 함께 더 좋은 모습을 보여 팬들에게 보답하겠다."라고 밝혔다.
이런 김우겸에 대해 예상지 경륜위너스 박정우 부장은 "체격, 외모, 실력, 인성까지 모두 갖춘 육각형 선수다. 이제 정종진, 공태민을 잇는 강자로 성장할 가능성이 크다"라고 평가했다.
최근 대상 경륜이 임채빈과 정종진 중심으로 흘러가며 다소 단조롭다는 평가가 있었던 상황, 김우겸의 준우승은 새로운 변수로 받아들여지고 있다. 김포팀의 차세대 전력으로 자리 잡을 수 있을지 관심이 모인다.