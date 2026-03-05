서울대병원 38년 만에 간이식 3천례 돌파…"고난도·중증 지속 치료 결과…

|
[스포츠조선 장종호 기자] 서울대병원(병원장 김영태)이 1988년 3월 국내 최초 간이식 성공 이후 38년 만인 지난 1월 5일 누적 간이식 3000례를 달성했다. 축적된 임상 경험과 표준화된 다학제 진료 시스템이 결합돼 이뤄낸 성과다. 특히 진행성 간세포암과 말기 간경화, 고령·중증 동반 질환 환자가 다수 포함된 고위험 환자 구조에서 달성한 기록이라는 점에서 의미가 크다.
서울대병원의 환자 구성은 이러한 현실을 보여준다.
최근 10년간 시행된 전체 간이식의 50%는 간세포암을 동반한 간경화 환자였으며, 이 중 약 15~20%는 진행성 간세포암 환자였다. 같은 기간 전체 이식의 20~25%는 혈액형 부적합 이식이었고, 최근 5년간 재간이식도 전체의 약 7%를 차지했다.
이러한 환자군에서도 치료 성적은 안정적으로 유지되고 있다. 간세포암 환자의 간이식 후 1년 생존율은 92%다. 간경화 환자의 장기 추적 결과 10년 생존율은 약 80% 수준이다. 생체 간이식 수술 성공률은 초기 1000례에서 95.1%였으며, 최근 1000례에서는 98.1%까지 향상됐다.
수술 성과는 체계적인 진료 시스템과 맞물려 있다. 외과·소화기내과·영상의학과·마취통증의학과·중환자의학과가 참여하는 다학제 협진을 통해 수술 전 평가와 수술 후 관리가 일관되게 이뤄진다. 면역억제 조절과 합병증 대응, 장기 추적 관리가 표준화된 프로토콜에 따라 운영된다.
최소침습 간이식 분야에서도 성과를 이어왔다. 2017년 순수 복강경 공여자 간절제술 단일기관 세계 최초 100례를 달성했고, 이후 300례까지 확대했다.
2021년에는 세계 최초로 최소침습 생체 간이식 수혜자 수술을 시행했다. 복강경과 로봇을 활용한 수혜자 간이식 수술을 확대 적용해 고난도 혈관·담도 재건이 필요한 환자까지 치료 범위를 넓히고 있다.
현재는 모든 생체 간이식 공여자 수술을 100% 복강경으로 시행한다. 이는 절개 범위를 줄여 수술 후 통증과 회복 부담을 낮추는 방식으로, 공여자 안전 측면에서 중요한 의미를 갖는다.
현재까지 36개국 약 260명의 해외 의료진이 서울대병원을 방문해 복강경 공여자 간절제술과 로봇 간이식 수혜자 수술을 배우고 있다. 간이식 술기 교육과 표준을 제시하는 국제적 거점 역할을 하고 있다.
이광웅 교수(간담췌외과)는 "간이식 3000례 달성은 단순한 수술 건수를 넘어 고난도·중증 간질환 환자를 지속적으로 치료해 온 서울대병원의 진료 체계가 축적된 결과"라며 "앞으로도 최소침습 간이식 수술을 고도화하고 공여자 안전을 최우선으로 하는 치료 체계를 발전시켜 간이식 분야의 수준을 한 단계 끌어올리겠다"고 말했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
