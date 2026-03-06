남양주 한강리틀야구단, '제1회 한국리틀야구연맹회장기' 준우승

최종수정 2026-03-06 15:25

남양주 한강리틀야구단(감독 김의선)이 지난 3월 1일 막을 내린 '제1회 한국리틀야구연맹회장기 전국리틀야구대회'에서 빛나는 준우승을 차지하며 신흥 강호의 등장을 알렸다.

전국 유수의 리틀야구팀들이 참가한 이번 대회에서 남양주 한강리틀야구단은 탄탄한 조직력과 폭발적인 집중력을 선보이며 결승에 진출했다. 비록 결승전에서 아쉽게 패했지만, 끝까지 포기하지 않는 투지로 현장 관계자들과 학부모들의 뜨거운 박수갈채를 받았다.

체계적인 훈련 시스템과 즐기는 야구를 표방하며 매 경기 놀라운 성적을 거두고 있는 남양주 한강리틀야구단은 이번 준우승을 통해 명실상부한 '리틀야구의 중심'으로 우뚝 서게 되었다.

