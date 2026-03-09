현대카드 전용 서체 아카이브 서적 '아워 타입페이스', iF 디자인 어워드 본상 수상

|
현대카드의 전용 서체인 '유앤아이(Youandi)'의 20년 여정을 담은 아카이브 서적 '아워 타입페이스(Our Typeface·사진)'가 'iF 디자인 어워드 2026(International Forum Design Award 2026)'의 '브랜딩 커뮤니케이션 디자인(Branding Communication Design)' 분야 내 '출판(Digital & Print Publications)' 부문에서 본상을 수상했다.
이와 함께 '아워 타입페이스'는 iF 디자인 어워드와 같이 세계 3대 디자인상으로 꼽히는 'IDEA 디자인 어워드'에서도 본상을 받았다.
현대카드는 "'아워 타입페이스'는 '유앤아이'에 담긴 의미를 넘어, 현대카드가 어떤 철학으로 브랜드 아이덴티티를 정립하고 발젼시켜 왔는지를 보여주는 도서"라며 "이번 수상은 서체를 브랜드 자산으로 체계화하고 디자인 아카이브를 구축해 온 그 간의 성과를 다시 한번 인정받은 것"이라고 말했다. 이어 "'현대카드 디자인 라이브러리' '세로카드' '가파도 프로젝트' '현대카드 앱' '아워 툴즈' 등이 지난 2009년부터 최근까지 총 33차례 세계적인 디자인상을 수상했다"며 "현대카드의 독보적인 브랜딩 역량이 세계적인 수준이라는 것을 증명해 온 결과"라고 덧붙였다.
김소형 기자 compact@sportschosun.com