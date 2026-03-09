현대카드 전용 서체 아카이브 서적 '아워 타입페이스', iF 디자인 어워드 본상 수상

기사입력 2026-03-09 11:04


현대카드 전용 서체 아카이브 서적 '아워 타입페이스', iF 디자인 어워…

현대카드의 전용 서체인 '유앤아이(Youandi)'의 20년 여정을 담은 아카이브 서적 '아워 타입페이스(Our Typeface·사진)'가 'iF 디자인 어워드 2026(International Forum Design Award 2026)'의 '브랜딩 커뮤니케이션 디자인(Branding Communication Design)' 분야 내 '출판(Digital & Print Publications)' 부문에서 본상을 수상했다.

지난 2024년 발간된 '아워 타입페이스'는 현대카드 전용 서체 '유앤아이'가 탄생한 2003년부터 최근까지 20년간의 히스토리를 담은 아카이브북이다. 2003년, 2012년, 2021년 공개된 세 가지 서체 '유앤아이' '유앤아이모던(Youandi Modern)' '유앤아이뉴(Youandi New)'의 특징을 소개하는 견본집 'Three Eras', 기업 서체에 대한 전문가들의 시각을 담은 'Thoughts', 서체를 적용한 사례를 모은 'Expressions' 등 세 개의 섹션으로 구성됐다.

'유앤아이'는 현대카드 CI(기업 이미지)를 시작으로 상품을 포함한 모든 비주얼 요소에 일관되게 적용돼 왔으며, 현대카드만의 고유한 브랜드 정체성을 구축하는 데 핵심적인 역할을 해왔다. 이후 기업·기관·종교·문화단체 등 다양한 분야에서 전용 서체 개발이 확산되는 흐름을 이끌었다는 평가를 받고 있다.

이와 함께 '아워 타입페이스'는 iF 디자인 어워드와 같이 세계 3대 디자인상으로 꼽히는 'IDEA 디자인 어워드'에서도 본상을 받았다.

현대카드는 "'아워 타입페이스'는 '유앤아이'에 담긴 의미를 넘어, 현대카드가 어떤 철학으로 브랜드 아이덴티티를 정립하고 발젼시켜 왔는지를 보여주는 도서"라며 "이번 수상은 서체를 브랜드 자산으로 체계화하고 디자인 아카이브를 구축해 온 그 간의 성과를 다시 한번 인정받은 것"이라고 말했다. 이어 "'현대카드 디자인 라이브러리' '세로카드' '가파도 프로젝트' '현대카드 앱' '아워 툴즈' 등이 지난 2009년부터 최근까지 총 33차례 세계적인 디자인상을 수상했다"며 "현대카드의 독보적인 브랜딩 역량이 세계적인 수준이라는 것을 증명해 온 결과"라고 덧붙였다.
김소형 기자 compact@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'86세' 최불암, 건강 악화로 연락 두절...백일섭 "툴툴 털고 빨리 나왔으면" ('알토란')

2.

'39세' 스테파니, ♥62세 前 메이저리거 남친과 6년째 열애..."계속 잘 만나"

3.

김성주, "쓰레기야?" 박진영에 '무례한 발언' 비난 터졌다..."숨 쉬듯이 무례해"

4.

"유흥업소 한 달 2천만 원 벌어..일하고 싶어" 서장훈 '이해 불가' 사연에 당황

5.

파비앙, 그동안 사라졌던 이유 고백…"작년 힘든 시기, 韓관광통역안내사 자격증 취득→한국사1급인데 훨씬 어렵더라"

연예 많이본뉴스
1.

'86세' 최불암, 건강 악화로 연락 두절...백일섭 "툴툴 털고 빨리 나왔으면" ('알토란')

2.

'39세' 스테파니, ♥62세 前 메이저리거 남친과 6년째 열애..."계속 잘 만나"

3.

김성주, "쓰레기야?" 박진영에 '무례한 발언' 비난 터졌다..."숨 쉬듯이 무례해"

4.

"유흥업소 한 달 2천만 원 벌어..일하고 싶어" 서장훈 '이해 불가' 사연에 당황

5.

파비앙, 그동안 사라졌던 이유 고백…"작년 힘든 시기, 韓관광통역안내사 자격증 취득→한국사1급인데 훨씬 어렵더라"

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보]'천만다행' 한국, 조기 탈락 면했다!…3승 일본 조 1위 확정, 호주-대만과 조2위 경우의 수 남았다

2.

"한국 이긴 적 없었는데" 대만 오열했다…21년 역사상 첫 승리, 골절 투혼까지 드라마였다

3.

감격의 눈물! 한국 넘어선 대만 야구→역사적인 'WBC 최초 승리'…"어렸을 때 한국 이긴 적 없었어"

4.

'와 157.5㎞' 韓 에이스, 이렇게 허비하나…"가슴 아프다, 힘내서 기적 보여주길"

5.

LAFC 감독 '오피셜' 공식발표, '韓 축구 에이스' 손흥민 '피 철철' 위기에서 "억지 퇴장" 주장→이번엔 할리우드 액션 논란..."직접 답할 수 없어"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.