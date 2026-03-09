"여보 힘내" '아내 업고 달리기 열려…대회 기원은 무시무시하네

|
[스포츠조선 장종호 기자] 영국에서 국제 여성의 날을 맞아 '아내 업고 달리기 대회'가 열렸다.
이들은 두 차례 연속 우승을 차지했던 영국의 스튜어트 존슨과 해티 크로닌 커플을 꺾고 1위에 올랐다.
커플은 우승 상품으로 150파운드(약 30만원) 상당의 지역산 에일 맥주 한 통을 받았으며, 오는 7월 핀란드에서 열리는 '세계 아내 업고 달리기 챔피언십'에 출전할 자격을 얻었다.
한 참가자는 "동네에서 공원을 뛰며 연습할 때 사람들이 우리를 미친 사람처럼 바라봤다"고 말했다.
대회에서는 우승 외에도 다양한 이색 상품이 주어졌다. 가장 무거운 '파트너'를 업고 달린 참가자에게는 소시지 약 0.5kg, 최고령 참가자에게는 정어리 통조림과 소스, 완주자 전원에게는 지역 양조장에서 만든 에일 맥주가 제공됐다.
대회 공식 웹사이트에 따르면 '아내 업고 달리기'의 기원은 793년 바이킹의 린디스판 약탈에서 비롯된 것으로 전해진다. 린디스판 약탈은 잉글랜드 동해안의 린디스판 섬에 있는 수도원을 바이킹이 습격한 사건이다. 이후 영국에서는 2008년부터 매년 해당 대회가 열리고 있다.
