"여보 힘내" '아내 업고 달리기 열려…대회 기원은 무시무시하네

기사입력 2026-03-09 10:56


"여보 힘내" '아내 업고 달리기 열려…대회 기원은 무시무시하네
영국 서리주 도킹에서 열린 '아내 업고 달리기 대회' 장면. EPA연합뉴스

[스포츠조선 장종호 기자] 영국에서 국제 여성의 날을 맞아 '아내 업고 달리기 대회'가 열렸다.

올해로 17회를 맞은 이번 대회에는 35커플 70명이 출전했다.

데일리메일 등 현지 매체들에 따르면 8일(현지시각) 영국 서리주 도킹에서 열린 '아내 업고 달리기 대회'에서 핀란드 출신의 테무와 야타 커플이 우승을 차지했다.

이들은 두 차례 연속 우승을 차지했던 영국의 스튜어트 존슨과 해티 크로닌 커플을 꺾고 1위에 올랐다.

커플은 우승 상품으로 150파운드(약 30만원) 상당의 지역산 에일 맥주 한 통을 받았으며, 오는 7월 핀란드에서 열리는 '세계 아내 업고 달리기 챔피언십'에 출전할 자격을 얻었다.

대회는 약 380미터 코스로, 참가자들이 아내·연인 등 파트너를 등에 업거나 어깨에 메고 언덕과 건초더미, 물총과 양동이가 등장하는 '스플래시 존'을 통과해야 한다. 참가자는 반드시 18세 이상이어야 하며, 몸무게가 50㎏ 미만일 경우 밀가루나 물통을 채운 배낭을 메고 출전해야 한다.

한 참가자는 "동네에서 공원을 뛰며 연습할 때 사람들이 우리를 미친 사람처럼 바라봤다"고 말했다.

대회에서는 우승 외에도 다양한 이색 상품이 주어졌다. 가장 무거운 '파트너'를 업고 달린 참가자에게는 소시지 약 0.5kg, 최고령 참가자에게는 정어리 통조림과 소스, 완주자 전원에게는 지역 양조장에서 만든 에일 맥주가 제공됐다.

대회 공식 웹사이트에 따르면 '아내 업고 달리기'의 기원은 793년 바이킹의 린디스판 약탈에서 비롯된 것으로 전해진다. 린디스판 약탈은 잉글랜드 동해안의 린디스판 섬에 있는 수도원을 바이킹이 습격한 사건이다. 이후 영국에서는 2008년부터 매년 해당 대회가 열리고 있다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'86세' 최불암, 건강 악화로 연락 두절...백일섭 "툴툴 털고 빨리 나왔으면" ('알토란')

2.

'39세' 스테파니, ♥62세 前 메이저리거 남친과 6년째 열애..."계속 잘 만나"

3.

김성주, "쓰레기야?" 박진영에 '무례한 발언' 비난 터졌다..."숨 쉬듯이 무례해"

4.

"유흥업소 한 달 2천만 원 벌어..일하고 싶어" 서장훈 '이해 불가' 사연에 당황

5.

파비앙, 그동안 사라졌던 이유 고백…"작년 힘든 시기, 韓관광통역안내사 자격증 취득→한국사1급인데 훨씬 어렵더라"

연예 많이본뉴스
1.

'86세' 최불암, 건강 악화로 연락 두절...백일섭 "툴툴 털고 빨리 나왔으면" ('알토란')

2.

'39세' 스테파니, ♥62세 前 메이저리거 남친과 6년째 열애..."계속 잘 만나"

3.

김성주, "쓰레기야?" 박진영에 '무례한 발언' 비난 터졌다..."숨 쉬듯이 무례해"

4.

"유흥업소 한 달 2천만 원 벌어..일하고 싶어" 서장훈 '이해 불가' 사연에 당황

5.

파비앙, 그동안 사라졌던 이유 고백…"작년 힘든 시기, 韓관광통역안내사 자격증 취득→한국사1급인데 훨씬 어렵더라"

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보]'천만다행' 한국, 조기 탈락 면했다!…3승 일본 조 1위 확정, 호주-대만과 조2위 경우의 수 남았다

2.

"한국 이긴 적 없었는데" 대만 오열했다…21년 역사상 첫 승리, 골절 투혼까지 드라마였다

3.

감격의 눈물! 한국 넘어선 대만 야구→역사적인 'WBC 최초 승리'…"어렸을 때 한국 이긴 적 없었어"

4.

'와 157.5㎞' 韓 에이스, 이렇게 허비하나…"가슴 아프다, 힘내서 기적 보여주길"

5.

LAFC 감독 '오피셜' 공식발표, '韓 축구 에이스' 손흥민 '피 철철' 위기에서 "억지 퇴장" 주장→이번엔 할리우드 액션 논란..."직접 답할 수 없어"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.