한국 관광객 돈 훔치고 일본인 가위로 찌르고…'그들'을 조심하라

기사입력 2026-03-09 15:50


한국 관광객 돈 훔치고 일본인 가위로 찌르고…'그들'을 조심하라
폭행 혐의를 받고 있는 트랜스젠더 여성(왼쪽)과 치료를 받고 있는 일본인 관광객. 사진출처=파타야뉴스

[스포츠조선 장종호 기자] 태국 유명 관광지 파타야에서 외국인 관광객을 대상으로 트랜스젠더 여성들에 의한 범죄가 연이어 벌어져 주의가 요구된다.

한국인 관광객의 절도 피해 사건에 이어 이번엔 일본인 관광객을 상대로 흉기를 휘두른 사건이 발생한 것.

채널 7, 파타야뉴스 등 현지 매체들에 따르면 9일 새벽 태국 파타야의 한 호텔에서 일본인 남성이 태국 트랜스젠더 여성들과 충돌해 부상을 입는 사건이 발생했다.

호텔 2층 객실에서 싸움이 벌어졌다는 신고를 받고 출동한 경찰은 호텔 로비에서 트랜스젠더 여성 두 명을 발견했다. 객실 안에서는 일본인 남성 관광객 A(61)가 오른쪽 손목에 깊은 상처를 입고 피를 흘리고 있었다. 현장에서 응급처치를 받은 그는 병원으로 이송됐다.

트랜스젠더 여성 B(27)는 경찰에 "거리에서 우연히 만난 일본인 남성이 호텔 객실로 초대했다"며 "객실 안에서 남성이 자신을 공격해 소리쳤지만 아무도 오지 않아 친구를 불렀다"고 진술했다. 이어 "남성이 계속 공격을 이어가 방어 차원에서 가위로 찔렀다"며 "친구는 사건에 관여하지 않았다"고 주장했다.

반면 피해자인 유즈키는 "트랜스젠더 여성 두 명이 자신을 공격하고 현금 5000바트(약 23만원)를 빼앗았다"고 진술해 양측의 주장이 크게 엇갈리고 있다.

경찰은 추가 조사를 벌이고 있다.

파타야에서는 최근 외국인 관광객을 대상으로 한 유사 사건이 잇따라 발생했다.


이에 앞서 파타야의 한 풀빌라에서 한국인 관광객 돈을 훔친 혐의로 트랜스젠더 여성 C가 경찰에 붙잡혔다.

경찰에 따르면 지난달 24일 새벽 파타야 풀빌라에서 트랜스젠더 여성 3명과 술을 마시던 한국인 남성 D씨(46) 일행은 현금 2만 바트(약 93만원)가 없어진 사실을 알고 C를 추궁했다. 그러자 C는 물건을 던지고 소리를 지르는 등 난동을 부리다 달아났다.

체포된 C는 "돈을 보고 욕심이 생겼고 의심을 받자 당황해 난동을 피웠다"고 혐의를 인정했다.

지난달에도 중국인 관광객을 협박해 돈과 휴대폰을 빼앗은 트랜스젠더 여성이 체포됐고, 독일인 관광객을 공격하고 금품을 훔친 혐의로 트랜스젠더 여성 4명이 검거됐다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'뺑소니' 이재룡, 결국 음주 운전 시인 "소주 4잔 마신 뒤 차 몰아"

2.

[SC현장] "동료들의 노고 가려지지 않길"…90도 고개 숙인 배성우, 7년 만에 '끝장수사' 개봉(종합)

3.

김광규 "55세 이서진 비혼주의자..결혼에 1도 관심 없어"

4.

"23세 차이라서 더 좋아" 스테파니, ♥62세 남친과 6년 열애 굳건 [SC이슈]

5.

김원희, 연예계 35년 유일한 스캔들 상대=강호동..."호감 떨어진 사건 있어"

연예 많이본뉴스
1.

'뺑소니' 이재룡, 결국 음주 운전 시인 "소주 4잔 마신 뒤 차 몰아"

2.

[SC현장] "동료들의 노고 가려지지 않길"…90도 고개 숙인 배성우, 7년 만에 '끝장수사' 개봉(종합)

3.

김광규 "55세 이서진 비혼주의자..결혼에 1도 관심 없어"

4.

"23세 차이라서 더 좋아" 스테파니, ♥62세 남친과 6년 열애 굳건 [SC이슈]

5.

김원희, 연예계 35년 유일한 스캔들 상대=강호동..."호감 떨어진 사건 있어"

스포츠 많이본뉴스
1.

국대 1경기 뛰고 도망가는게 어때서? → 6000억 앞에서 초연하다면 돌을 던져라. 스쿠발 옹호론 등장. "SNS 불평불만의 시대"

2.

진짜 칼 갈았네…손아섭, 사령탑 앞 첫 타석부터 몬스터월 직격 2루타 폭발

3.

'최후의 FA' 손아섭, 1군 생존 시험대 올랐다…김경문 감독 "좌익수로 본격 테스트"

4.

손아섭 장타력 없다고? 2루타→홈런 폭발! 김경문 감독 앞 무력시위 제대로 했다

5.

파격! '꿈의 조합' 터진다→살라+메시 또는 호날두…미국vs사우디 이적 고민

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.