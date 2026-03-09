WBC 응원 현장서 대만 국기 발로 밟는 영상 '파문'

기사입력 2026-03-09 17:17


WBC 응원 현장서 대만 국기 발로 밟는 영상 '파문'
사진출처=유튜브

[스포츠조선 장종호 기자] 월드베이스볼클래식(WBC) 경기가 한창인 가운데 대만에서 한 여성이 대만 국기를 발로 밟는 영상이 공개돼 논란이 일고 있다.

ET투데이 등 현지 매체들에 따르면 8일 오후 일본 도쿄돔에서 열린 월드베이스볼클래식(WBC) C조 조별예선 한국과 대만의 경기를 응원하던 대만 타이난시 야외 중계 현장에서 팬들의 충돌 사건이 발생했다.

한 여성이 다른 응원단과 심한 말다툼을 벌였다. 신고를 받은 경찰이 출동해 상황을 정리한 뒤 여성은 자리를 떠났다.

이후 온라인에 해당 영상이 게시됐는데 여성이 국기를 밟는 듯한 모습이 포착됐다.

타이난시 경찰은 해당 여성의 신원을 확인했으며, 곧 소환해 조사할 예정이라고 밝혔다.

만약 국기 훼손 행위가 사실로 드러날 경우, 법적 처벌을 피할 수 없을 것으로 보인다.

경찰은 "공개 행사 현장은 많은 인파가 모이는 만큼, 의견을 표현할 때는 이성을 유지하고 상호 존중해야 한다"며 "감정적인 행동이나 불법 행위는 충돌을 유발할 수 있다"고 강조했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'뺑소니' 이재룡, 결국 음주 운전 시인 "소주 4잔 마신 뒤 차 몰아"

2.

[SC현장] "동료들의 노고 가려지지 않길"…90도 고개 숙인 배성우, 7년 만에 '끝장수사' 개봉(종합)

3.

김광규 "55세 이서진 비혼주의자..결혼에 1도 관심 없어"

4.

"23세 차이라서 더 좋아" 스테파니, ♥62세 남친과 6년 열애 굳건 [SC이슈]

5.

제니, 파리서 결국 폭발…과도한 사인 요청에 "거리 유지 좀, 너무 무서워"

연예 많이본뉴스
1.

'뺑소니' 이재룡, 결국 음주 운전 시인 "소주 4잔 마신 뒤 차 몰아"

2.

[SC현장] "동료들의 노고 가려지지 않길"…90도 고개 숙인 배성우, 7년 만에 '끝장수사' 개봉(종합)

3.

김광규 "55세 이서진 비혼주의자..결혼에 1도 관심 없어"

4.

"23세 차이라서 더 좋아" 스테파니, ♥62세 남친과 6년 열애 굳건 [SC이슈]

5.

제니, 파리서 결국 폭발…과도한 사인 요청에 "거리 유지 좀, 너무 무서워"

스포츠 많이본뉴스
1.

국대 1경기 뛰고 도망가는게 어때서? → 6000억 앞에서 초연하다면 돌을 던져라. 스쿠발 옹호론 등장. "SNS 불평불만의 시대"

2.

진짜 칼 갈았네…손아섭, 사령탑 앞 첫 타석부터 몬스터월 직격 2루타 폭발

3.

손아섭 장타력 없다고? 2루타→홈런 폭발! 김경문 감독 앞 무력시위 제대로 했다

4.

'최후의 FA' 손아섭, 1군 생존 시험대 올랐다…김경문 감독 "좌익수로 본격 테스트"

5.

파격! '꿈의 조합' 터진다→살라+메시 또는 호날두…미국vs사우디 이적 고민

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.