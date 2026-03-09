부산힘찬병원 김정호 병원장, 취임 맞아 동래구청에 쌀 1톤 기부 '훈훈'

기사입력 2026-03-09 18:05


[스포츠조선 장종호 기자] 부산힘찬병원 김정호 병원장이 지역사회에 쌀 1톤을 기부하며 나눔의 첫걸음을 내디뎠다. 전달식은 3월 6일 동래구청에서 열렸으며, 이날 행사에는 병원 임직원들도 함께 참석해 나눔의 의미를 더했다. 이번 기부는 지난 2월 병원장으로 새롭게 부임한 이후 첫 지역사회 나눔 활동이다.

이번 기부는 단순한 취임 기념 행사가 아니라, 의료기관이 지역사회 안에서 어떤 역할을 수행해야 하는지에 대한 방향성을 드러낸 자리였다. 전달된 쌀은 동래구청, 부산사회복지공동모금회를 통해 부산척수장애인협회와 움트리·기운차림 무료급식소 등에 전달되며, 도움이 필요한 이웃들이 보다 안정된 일상을 이어가는 데 사용될 예정이다.

김정호 병원장은 "의료는 진료실 안에서만 완성되지 않는다"며 "지역이 건강해야 환자의 삶도 온전해질 수 있다. 의료기관으로서의 사회적 책임을 조용히, 그러나 지속적으로 실천해 나가겠다"고 말했다.

최근 병원은 진료 구조 역시 정비해 왔다. 로봇 인공관절 수술 시스템 '마코(MAKO)'를 활용한 수술 4000례를 축적하며 관절 분야의 임상 경험을 쌓아왔고, 정형외과 전문의 정재윤, 신경외과 전문의 신태희 의료진을 새롭게 초빙해 관절·척추 분야 협진 체계를 강화했다. 환자 한 사람을 중심에 두고 치료의 연속성과 안정성을 높이는 방향에 초점을 맞춘 변화다.

의료 현장에서는 질환 자체보다 생활 여건의 어려움이 회복 과정에 더 큰 부담으로 작용하는 경우도 적지 않다. 병원 관계자는 "환자가 수술이나 치료 이후 일상으로 돌아가는 과정까지 함께 고민하는 것이 의료기관의 역할이라고 본다"며 "진료 체계 강화와 사회공헌 활동은 서로 분리된 일이 아니다"고 설명했다.

이는 병원이 그간 지역사회와 연계해 이어온 나눔 활동의 연장선에 있다. 외형적 확장보다는 내실 있는 진료 구조를 다지고, 그 기반 위에서 지역과 상생하는 방식을 택했다는 점에서 의미를 갖는다.

김 병원장은 "의료진과 직원들이 같은 방향을 바라보고 있다는 점이 가장 큰 자산"이라며 "환자가 믿고 찾을 수 있는 환경을 만들고, 그 신뢰가 지역사회로 확장될 수 있도록 노력하겠다"고 덧붙였다.

이번 기부는 취임이라는 변화의 순간을 지역과 나누는 방식으로 선택했다는 점에서 주목된다. 진료 체계를 보완하고 지역과의 연결을 넓히는 일은 결국 환자의 일상 회복과 맞닿아 있기 때문이다. 병원은 앞으로도 의료의 본질과 공공성을 균형 있게 지켜나가겠다는 방침이다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com


부산힘찬병원 김정호 병원장, 취임 맞아 동래구청에 쌀 1톤 기부 '훈훈'
부산힘찬병원 김정호 병원장(왼쪽)이 6일 동래구에 쌀 1톤을 기부했다.


Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

제니, 파리서 결국 폭발…과도한 사인 요청에 "거리 유지 좀, 너무 무서워"

2.

'건물주' 진짜 건물주 하정우, 종로-송파 건물 매물 이유 "안 좋은 부동산 시장..손절하기 위해"

3.

'시나위 보컬' 김바다, 대마 흡입 현행범 체포…"혐의 모두 인정"

4.

‘전남편·교사 불륜 폭로’ 남현희 “두XX 이름 적어 큰일 만들겠다” 의미심장

5.

'성추행 불기소' 한지상, 성균관대 강단서 결국 퇴출…학생 반발에 강사 교체

연예 많이본뉴스
1.

제니, 파리서 결국 폭발…과도한 사인 요청에 "거리 유지 좀, 너무 무서워"

2.

'건물주' 진짜 건물주 하정우, 종로-송파 건물 매물 이유 "안 좋은 부동산 시장..손절하기 위해"

3.

'시나위 보컬' 김바다, 대마 흡입 현행범 체포…"혐의 모두 인정"

4.

‘전남편·교사 불륜 폭로’ 남현희 “두XX 이름 적어 큰일 만들겠다” 의미심장

5.

'성추행 불기소' 한지상, 성균관대 강단서 결국 퇴출…학생 반발에 강사 교체

스포츠 많이본뉴스
1.

충격! '韓 WBC 8강' 마지막 기회인데 'LG 집안싸움' 터진다…'바람 앞 등불' 대표팀→호주의 벽은 높다

2.

'13일 양키스전→18일 WBC 결승 등판' 이래도 되나? 급부상한 스쿠벌 新사용법, "차분히 다시 얘기하자"는 DET 감독

3.

손아섭 2루타&홈런 장타쇼 무력시위…'캠프 끝' 한화 대전 청백전, 그래도 1군이 웃었다

4.

[속보] '이럴수가' 김혜성 눈물, 손가락 부상 때문…"노시환-신민재 나간다"

5.

망했다! "수준이하 경기력" 손흥민 왜 보냈나, "토트넘 강등당할 예정" AI 충격 예측 등장...남은 9경기 "승리 가능성 없어" 분석

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.