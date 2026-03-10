이란 새 지도자 모즈타바, 다쳤나?…'부상당한 전사'로 칭해

기사입력 2026-03-10 11:26


이란 새 지도자 모즈타바, 다쳤나?…'부상당한 전사'로 칭해
이란의 새 최고지도자로 지명된 모즈타바 하메네이. AP연합뉴스

[스포츠조선 장종호 기자] 이란의 새 최고지도자로 지명된 아야톨라 알리 하메네이의 차남 모즈타바 하메네이(56)가 부상을 입은 것으로 알려졌다.

데일리메일 등 외신들에 따르면 이란 국영방송은 그가 '라마단 전쟁'이라 불리는 현재의 분쟁에서 다쳤다고 보도했으며, 방송 앵커는 그를 '적에게 부상당한 전사'라는 의미의 '잔바즈'로 표현했다. 다만 그가 실제로 언제, 어떻게 부상당했는지는 명확히 알려지지 않았다.

모즈타바는 아버지와 아내 자흐라 하다드-아델이 이스라엘의 공습으로 사망한 이후 모습을 드러내지 않고 있다. 일부 분석가들은 그의 부상이 1980년대 이란-이라크 전쟁 당시일 가능성을 제기했지만, 진위는 확인되지 않았다.

이란 전문가들은 모즈타바가 '복수심에 불타 있다'고 평가하며, 아버지를 살해한 미국과 이스라엘을 향해 강경 대응에 나설 가능성을 경고했다.

모즈타바는 공식 직책을 맡은 적이 없고 고위 성직자도 아니지만, 혁명수비대(IRGC)와 긴밀한 관계를 맺고 있으며 전문가회의의 지지 속에 최고지도자로 선출된 것으로 알려졌다.

미국과 이스라엘은 모즈타바에 대한 암살 위협을 노골적으로 하고 있다.

트럼프 미국 대통령은 "이란에서 지도자가 되려는 모든 사람은 결국 죽음을 맞는다"고 밝힌 바 있으며 "하메네이의 아들은 받아들일 수 없다"라고 말하기도 했다.

이스라엘군도 "하메네이의 후계자를 끝까지 추적하겠다"고 경고했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

나나, 흉기든 강도 맨손 제압 전말 "母, 목 졸려 실신...나 다칠까 소리 못 질러" ('짠한형')

2.

아들 약혼녀와 불륜한 아버지..길거리서 벌어진 가족 난투극 ‘네 남녀의 치정극’ (히든아이)

3.

휘성, 자택서 심정지로 사망한 채 발견…오늘(10일) 벌써 1주기

4.

"아빠와 판박이" 권상우, 182cm 17세 子와 거리 활보..그림같은 투샷

5.

'애둘맘' 조두팔, 2800만원 들여 '팔 뒤덮은 문신' 제거 "죽을만큼 아파"

연예 많이본뉴스
1.

나나, 흉기든 강도 맨손 제압 전말 "母, 목 졸려 실신...나 다칠까 소리 못 질러" ('짠한형')

2.

아들 약혼녀와 불륜한 아버지..길거리서 벌어진 가족 난투극 ‘네 남녀의 치정극’ (히든아이)

3.

휘성, 자택서 심정지로 사망한 채 발견…오늘(10일) 벌써 1주기

4.

"아빠와 판박이" 권상우, 182cm 17세 子와 거리 활보..그림같은 투샷

5.

'애둘맘' 조두팔, 2800만원 들여 '팔 뒤덮은 문신' 제거 "죽을만큼 아파"

스포츠 많이본뉴스
1.

왜 뽑았나 누가 수군댔나...원태인? 문동주? 42세 베테랑 '짬 야구'가 한국 야구 살렸다

2.

韓 축구 미쳤다! '한국 국대 에이스' 이강인 그린라이트, 사상 첫 초대형 '오피셜' 예고..."이미 ATM과 접촉 완료"→"요구 이적료 책정"

3.

이건 기적이야! 눈물 바다된 도쿄돔 그라운드, 17년만의 WBC 8강 진출 쾌거[도쿄 현장]

4.

'경우의 수' 지겹다고 하지마! 야유를 환호로 바꾼 '대한 야구'…'기적 같은 확률' 세계가 놀랐다

5.

'탈락 역적될 뻔' ML 28승 용병의 속죄투…"화났다, 아직 한국 끝나지 않아서 흥분된다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.