"출근 지각해서…" 동료 성폭행 허위 신고한 여성 경찰관 징역 1년

기사입력 2026-03-10 16:09


"출근 지각해서…" 동료 성폭행 허위 신고한 여성 경찰관 징역 1년
자료사진 출처=언스플래쉬

[스포츠조선 장종호 기자] 영국에서 한 여성 경찰관이 지각 출근의 이유로 동료 경찰관을 성폭행범으로 몰아세워 충격을 주고 있다.

데일리메일 등 영국 매체들에 따르면 여성 경찰관 로런 에반스(34)는 지난해 3월 운전 중 이름이 '왓슨'이라는 사복 경찰에 의해 불심검문을 당했고, 그 과정에서 성폭력을 당했다고 주장했다.

이로 인해 경찰관 알렉스 왓슨이 다음 날 가족과 함께 결혼식에서 돌아오던 길에 체포되는 일이 벌어졌다.

이후 수사에서 에반스의 주장이 허위임이 드러났다.

왓슨은 "이런 허위 혐의를 꾸며낸 것은 말도 안 된다"며 "폭력 범죄자처럼 취급받았다"고 분노를 표했다.

그는 30년간 부인과 함께 런던 경찰청에서 근무했지만, 이번 사건으로 조직에 배신감을 느꼈다고 밝혔다.

에반스는 지난해 12월 '사법 방해' 혐의로 유죄 판결을 받았고, 한 달 뒤 징계위원회에서 불명예 해임됐다.

또한 최근 열린 재판에서 징역 1년형을 선고받았다.

재판부는 "단순히 근무에 늦은 상황에서 시작된 거짓말이 심각한 결과를 초래했다"고 지적했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

서동주, 재혼해서 행복하다더니..."시어머니 때문에 참고 산다" 신혼 근황

2.

'싱글맘' 박영선, 안타까운 가족사 "이혼 후 子 미국에 두고와" ('같이삽시다')

3.

이수지, 잘나가는 줄 알았더니 '4억' 전세 사기 피해..."세상 다 무너져"

4.

현주엽子 준희, 아빠 향해 절규 "진짜 배신감 들고 화나"

5.

16기 옥순, 재혼 발표 "결혼식 대신 기부할 것, ♥남편은 20년 함께한 사람" [전문]

연예 많이본뉴스
1.

서동주, 재혼해서 행복하다더니..."시어머니 때문에 참고 산다" 신혼 근황

2.

'싱글맘' 박영선, 안타까운 가족사 "이혼 후 子 미국에 두고와" ('같이삽시다')

3.

이수지, 잘나가는 줄 알았더니 '4억' 전세 사기 피해..."세상 다 무너져"

4.

현주엽子 준희, 아빠 향해 절규 "진짜 배신감 들고 화나"

5.

16기 옥순, 재혼 발표 "결혼식 대신 기부할 것, ♥남편은 20년 함께한 사람" [전문]

스포츠 많이본뉴스
1.

"돌아가면 사형 위기" 한국전 국가 침묵 이란 女 국대 5명 호주 망명, 트럼프 직접 개입 "돌아가면 살해될 가능성 높아"

2.

충격! 미국이 탈락할 수 있다고? 멕시코에 5대3 진땀승 3연승인데.아직 8강 확정 못했다

3.

충격 소식! 김혜성 부상 아웃→LAD 주전 경쟁 '초비상'…빛바랜 시범 경기 맹타 '빈자리 프리랜드가 메운다'

4.

노경은 노익장, 日 SNS 인기 대폭발! → 수수께끼의 할아버지, 아저씨 투수, 멋진 삼촌. 난리났다

5.

[속보]'손주영 전세기 탑승 실패' DPP에 없는 오브라이언 합류? 현재 1순위 조율중

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.